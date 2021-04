Pallacanestro Cantù Acqua San Bernardo serve solo vincere a Bologna per sperare

Pallacanestro Cantù in programma oggi il penultimo turno di Serie A maschile.

Pallacanestro Cantù lo scontro diretto fondamentale è trasmesso in diretta tv su Raisport alle ore 20.30

Partita senza domani per la Pallacanestro Cantù che questa sera scende in campo sul parquet dell’Unipol Arena di Bologna alle ore 20.30 contro la locale Fortitudo con un obiettivo unico: vincere per tenere accesa la fiamma della salvezza. A due gare dalla fine della stagione regolare il team brianzolo di coach Piero Bucchi, ultimo da solo in classifica a quota 16 punti, non ha alternative, deve vincerle entrambe e sperare in risultati negativi degli aversari diretti. A cominciare come detto da questa sera quando Marty Leunen e compagni dovranno fare il colpo a Bologna in casa di tanti ex: da Mancinelli ad Aradori, da Cusin a coach Luca Dalmonte (subentrato lo scorso dicembre a Meo Sacchetti; esonerato in seguito a una striscia negativa di risultati. Tra gli ex della partita ne figurano due anche in casacca Acqua San Bernardo: Maarty Leunen e Ivica Radic che giocò sotto le Due Torri solo quattro partite nell’allora LegaDue Gold. Ricordiamo che il match d’andata giocato il 2 gennaio scorso a Desio fu vinto dalla Fortitudo per 80-67. Ma oggi sarà un’altra partita. Il match odierno sarà trasmesso in diretta su Rai Sport e su Eurosport Player, sarà arbitrato dai signori Tolga Sahin, Mark Bartoli e Gianluca Capotorto.

Programma del 29° turno stagionale

Domenica 25 aprile ore 12 Pesaro-Milano; ore 20.30 Sassari-Reggio Emilia, Fortitudo Bologna-Cantù, Varese-Trieste, Venezia-Treviso, Cremona-Brescia. Riposa Virtus Bologna; rinviata al 5 maggio Trento-Brindisi.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 40; Brindisi, Virtus Bologna 38; Venezia 34; Sassari 32; Treviso 28; Trieste 24; Trento, Cremona 22; Pesaro, Varese, Reggio Emilia 20; Brescia, Fortitudo Bologna 18; Acqua San Bernardo Cantù 16.