Pallacanestro Cantù Acqua San Bernardo si coccola Procida e pensa a Venezia

Pallacanestro Cantù buone nuove dopo il derby vinto con Varese.

Pallacanestro Cantù intanto si è completato il 18° turno con il successo di Brindisi

In casa della Pallacanestro Cantù ci si coccola il momento d’oro dell’astro nascente Gabriele Procida, mvp della vittoria nel derby contro Varese domenica scorsa e, da poche ore inserito con il compagno di squadra Andrea Pecchia, nella long list dei 24 giocatori convocati dal CT Romeo Sacchetti con la Nazionale maggiore. Per Procida si tratta del prima convocazione in azzurro, quello dei “grandi”. Intanto Procida dopo 17 partite in campionato sta viaggiando a una media gara di 6.5 punti in 14’ di gioco, con un’ottima percentuale nel tiro da tre punti del 44.4%. Numeri che si gonfiano se riferiti alle sole ultime due giornate in cui il giovene esterno canturino ha segnato 20 punti di media in 23’ sul parquet, tirando con il 67% da tre punti. Non male. Intanto la squadra di coach Piero Bucchi si prepara al prossimo delicato impegno di campionato in programma domenica 7 febbraio a Venezia. Ieri sera infine si è completato il 18° turno stagionale con il posticipo serale che ha visto il successo casalingo della Happy Casa Brindisi contro Reggio Emilia per 79-70. Brindisi ora seconda da sola in classifica e che giovedì tornerà in campo nel recupero a Varese.

Posticipo e recuperi

Lunedì 1 febbraio ore 20.30 ore 20.30 Brindisi-Reggio Emilia n79-70; recupero giovedì 4 febbraio Varese-Brindisi ore 19.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 30; Brindisi, Virtus Bologna, Sassari, Venezia 22; Trieste 18; Pesaro, Treviso 16; Reggio Emilia 14; Trento, Cremona, Brescia, Fortitudo Bologna 12; Acqua San Bernardo Cantù 10; Varese 6.

Programma del 18° turno, terzo di ritorno

Sabato 6 febbraio 2021 alle 20 Fortitudo Bologna-Sassari; domenica 7 ire 12 Trieste-Brescia; ore 16 Varese-Cremona; ore 17 Trento -Pesaro; ore 18.30 Venezia-Cantù; ore 19 Treviso-Brindisi; ore 20.45 Reggio Emilia-Virtus Bologna. Riposa Milano.