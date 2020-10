Pallacanestro Cantù Acqua San Bernardo stasera test speciale contro Venezia

Pallacanestro Cantù si completa oggi il 4° turno di andata di serie A1.

Pallacanestro Cantù alle 18 a Desio il team di coach Pancotto cerca il colpo contro la squadra lagunare con il sostegno di soli 200 spettatori

Oggi torna in campo la Pallacanestro Cantù griffata Acqua san Berrndo che al Paladesio per il 4° turno d’andata del campionato di serie A1 ospita la corazzata Reyer Venezia alle ore 18. Un match che potrebbe lanciare ulteriormente la squadra di coach Cesare Pancotto che però avrà il sostegno sulle tribune di soli 200 spettatori per decisione della Regione Lombardia. Intanto ieri sera si sono giocati due anticipi con Cremona che ha regolato Varese e Trento che si è sbloccata andando a sbancare Pesaro.

Programma del 4° turno d’andata

Sabato 17 ottobre ore 20.30 Cremona-Varese 80-67, Pesaro-Trento 57-71; oggi domenica 18 ore 12 Sassari-Fortitudo Bologna, ore 17 Virtus Bologna-Reggio Emilia, ore 17.30 Milano-Roma; ore 18 Cantù-Venezia; ore 19 Brindisi-Treviso; ore 20.45 Brescia-Trieste.

Classifica aggiornata serie A1

Milano 6; Cremona, Virtus Bologna, Trieste, Venezia, Varese, Sassari, Cantù, Brindisi; Roma, Treviso, Reggio Emilia, Fortitudo Bologna, Brescia, Pesaro, Trento 2.