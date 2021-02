Pallacanestro Cantù Acqua San Bernardo torna a sentire aria di campionato

Pallacanestro Cantù dopo la sosta oggi si apre il 20° turno di serie A1 maschile.

Pallacanestro Cantù domenica 28 il team brianzolo ospita a Desio il Treviso alle ore 18.30

Torna a respirare aria di campionato la Pallacanestro Cantù. Già perchè dopo tre settimane di sosta per Coppa Italia e impegni della nazionale, torna in campo la serie A1 maschile che oggi apre il 20° turno stagionale con un cartellone ricco e ben tre gare. Si apre alle 19.30 con Virtus Bologna -Varese a cui è particolarmente interessata l’Acqua San Bernardo Cantù che proprio con il team varesino è appaiato in coda alla classifica a quota 10 punti. In serata poi due sfide che profumano di playoff Sassari-Venezia e Brindisi-Trieste. Domani invece toccherà alla squadra canturina di coach Piero Bucchi che a Desio ospiterà Treviso per provare a tornare anche alla vittoria e muovere così la classifica.

Ricordiamo che in questo turno su tutti i campi della Serie A UnipolSai sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Gianni Corsolini, tra i fondatori della Lega Basket Serie A di cui è stato anche Presidente, membro dal 2009 della Hall Of Fame della Federazione Italiana Pallacanestro oltre che Presidente dell’USAP e per anni dirigente di primo piano della Pallacanestro Cantù.

Programma del 20° turno stagionale

Sabato 27 febbraio ore 19.30 Virtus Bologna-Varese, ore 20 Sassari-Venezia, ore 20.30 Brindisi-Trieste; domenica 28 febbraio ore 12 Cremona-Trento, ore 17 Milano-Fortitudo Bologna, ore 18.30 Cantù-Treviso, ore 20.45 Brescia-Reggio Emilia. Riposa Pesaro.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 30; Sassari, Brindisi, Virtus Bologna, Venezia 24; Trieste, Pesaro 18; Treviso, Brescia 16; Reggio Emilia 14; Trento, Cremona, Fortitudo Bologna 12; Acqua San Bernardo Cantù , Varese 10.