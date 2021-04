Pallacanestro Cantù Acqua San Bernardo va a caccia… dell’Aquila Trento e punti salvezza

Pallacanestro Cantù oggi sfida delicatissima per il 26° turno alle ore 19.30 a Desio.

Match day importantissimo per la Pallacanestro Cantù che oggi va a caccia dell’Aquila Basket Trento per centrare due punti che sarebbero fondamentali nella corsa salvezza. La sfida è in programma oggi domenica 11 aprile a Desio alle ore 19.30 (arbitri Lanzarini-Qurta-Galasso). Buone notizie in casa canturina con il recupero dell’ultima ora anche di coach Piero Bucchi che quindi tornato negativo potrà sedere in panchina dopo qualche settimana di assenza. Una carica ulteriore dopo il rientro anche di Frank Gaines e del vice Marco Gandini che spingerà l’Acqua San Bernardo contro il Trento dell’ex Molin. Molin che ricordiamo è subentrato in corsa ad un altro ex canturino quale Nicola Brienza che guidò l’Aquila al successo nel match d’andata di misura per 74-73. Ricordiamo inoltre che per Cantù questa partita apre un trittico di fuoco che nel giro di 8 giorni la vedrà sfidare mercoledì 14 Brescia e domenica 18 Reggio Emilia. Tre partite che diranno molto di più sul futuro della squadra canturina. Ieri intanto il 26° turno è stato aperto dall’anticipo Fortitudo Bologna-Pesaro 77-79.

Programma del 26° turno stagionale

Sabato 10 aprile ore 20 Fortitudo Bologna-Pesaro 77-79; domenica 11 ore 12 Treviso-Sassari; ore 17 Reggio Emilia-Varese; ore 18 Venezia-Brescia; ore 19.30 Cantù-Trento; ore 20.30 Virtus Bologna-Trieste; ore 20.45 Brindisi-Milano. Riposa Cremona.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 36; Brindisi, Virtus Bologna 34; Sassari, Venezia 28; Treviso 26; Trieste 22; Pesaro 20; Brescia, Cremona, Fortitudo Bologna, Trento, Varese 18; Reggio Emilia 16; Acqua San Bernardo Cantù 14.