Pallacanestro Cantù affronta la Trento dell’ex Brienza

Dopo aver affrontato in casa nel turno precedente di LBA i campioni d’Italia in carica della Reyer Venezia, la Pallacanestro Cantù si accinge a sfidare un’altra formazione di vertice, l’Aquila Basket Trento, finalista scudetto per ben due volte nell’ultimo triennio.

Pallacanestro Cantù affronta Trento

Dopo essersi fermato la passata stagione “solamente” ai quarti di finale dei playoff, il club bianconero ha deciso di aprire un nuovo ciclo, salutando – dopo nove annate consecutive – coach Maurizio Buscaglia, oggi alla Pallacanestro Reggiana, che, proprio due settimane fa, Cantù ha affrontato in campionato dopo aver osservato il turno di riposo. Da Buscaglia all’ex canturino Nicola Brienza, head coach dei trentini, lo scorso anno sulla panchina biancoblù, dopo aver ereditato l’incarico dal russo Evgeny Pashutin.

La gara di domani, domenica 9 febbraio, contro la Dolomiti Energia, palla a due alla “BLM Group Arena” alle ore 17.30, sarà l’ultima prima della lunga pausa che, per via della Final Eight di Coppa Italia e per gli impegni delle nazionali, manderà in stand-by il campionato per due settimane abbondanti.

I precedenti

Quello di domani sarà il confronto numero dodici tra Pallacanestro Cantù e Aquila Basket Trento, con i brianzoli avanti 7 a 4 nei successi. Il match, valido per la 22esima giornata di LBA (quinta di ritorno), sarà arbitrato da Maurizio Biggi, Denny Borgioni e Mauro Belfiore.

Nella gara di andata, disputata lo scorso 20 ottobre, a imporsi fu la compagine canturina, vittoriosa in casa per 78 a 72, guidata da un super Kevarrius Hayes da 12 punti e 15 rimbalzi. Decisivo fu anche Jeremiah Wilson, top scorer tra i canturini con 17 punti in 25’, autore di un ottimo 4/8 da tre. Alla Dolomiti Energia, invece, non bastarono i 24 punti e i 9 rimbalzi di Kelly. Per il match di domani, Pecchia – che all’andata realizzò 12 punti – non sarà disponibile a causa di una distorsione alla caviglia sinistra.

