Pallacanestro Cantù aggregato alla prima squadra Chika Timothy Ndbuisi

La Pallacanestro Cantù annuncia di aver aggregato alla prima squadra per il prossimo mese di allenamenti il centro nigeriano di 214 cm Chika Timothy Ndbuisi.

Nato a Zaria il 27 luglio 2002, il giovane lungo è arrivato in Italia, a Vado Ligure, nella stagione 2018- 2019 per poi vestire le maglie di Isernia e del Melfa’s Gela Basket. Pallacanestro Cantù desidera ringraziare per la collaborazione dimostrata la società SSD Melfa’s Gela Basket e il suo Direttore Tecnico, Salvatore Bernardo.