Pallacanestro Cantù ai quarti di finale playoff: info biglietti per le gare casalinghe

i biglietti

l’Acqua S.Bernardo Cantù affronterà al PalaBancoDesio l’Unieuro Forlì nelle prime due gare della serie dei quarti di finale dei playoff.

Il momento decisivo della stagione è in arrivo. Sabato 7 maggio, alle ore 20.30, e lunedì 9 maggio, sempre alle ore 20.30, l’Acqua S.Bernardo Cantù affronterà le prime due gare della serie dei quarti di finale dei playoff. Ecco le modalità di acquisto dei biglietti.

Quarti di finale playoff: info biglietti per le gare casalinghe

ABBONATI

Pallacanestro Cantù ha riservato un’offerta speciale per i propri tifosi più fedeli. Gli abbonati che acquisteranno i biglietti per entrambe le gare potranno godere di uno sconto del 50%. Gli abbonati che acquisteranno invece il biglietto per una singola partita avranno diritto a uno sconto del 20%. Tutti gli abbonati, inoltre, riceveranno in omaggio, in occasione di Gara 1 al PalaDesio, una t-shirt speciale per i playoff.

ABBONATI PARTERRE

Tutti i tifosi abbonati nel settore Parterre, che hanno i playoff inclusi nelle proprie tessere, potranno richiedere i biglietti inviando una mail all’indirizzo biglietteria@pallacanestrocantu.com e riceverli in forma telematica. In alternativa potranno ritirare i tagliandi direttamente alle casse del PalaBancoDesio il giorno della partita.

NON ABBONATI

Pallacanestro Cantù ha deciso di riservare un’agevolazione anche ai tifosi non abbonati che decidono di acquistare i biglietti per entrambe le gare e che potranno godere di uno sconto del 20% sui due biglietti. Il costo del biglietto per la singola partita per i non abbonati rimane comunque invariato rispetto alla stagione regolare.

APERTURA BIGLIETTERIA

Gli abbonati potranno usufruire del diritto di prelazione sul proprio posto:

- Inviando una e- mail all’indirizzo biglietteria@pallacanestrocantu.com da lunedì 2 maggio a mercoledì 4 maggio. I biglietti potranno essere poi ritirati e pagati alla cassa accrediti del PalaBancoDesio il giorno della partita.

- Nella sede della Pallacanestro Cantù, in via Giacomo Matteotti 53, a Cermenate, martedì 3 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.30 e mercoledì 4 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

A partire da giovedì 5 maggio sarà aperta la vendita libera per tutti i tifosi:

- Online sul sito www.vivaticket.com

- Nella sede della Pallacanestro Cantù, in via Matteotti 53, a Cermenate, giovedì 5 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.30 e venerdì 6 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

Sabato 7 maggio la biglietteria del PalaBancoDesio aprirà alle ore 19.00 sia per la vendita dei biglietti sia per il ritiro dei biglietti prenotati via e-mail.

Questi i prezzi dei biglietti per gli abbonati:

Prezzi n.2 partite -50% (Gara 1 e Gara 2)

II Anello e Curva € 13,00 - € 10,00*

Gradinata I Anello € 18,00 - € 14,00

Tribuna I Anello € 25,00 - € 20,00

Prezzi n.1 partita -20% (Gara 1 oppure Gara 2)

II Anello e Curva € 10,00 – € 8,00

Gradinata I Anello € 14,00 -€ 11,00

Tribuna I Anello € 20,00 - € 16,00

Questi i prezzi dei biglietti per i non abbonati:

Prezzi n.2 partite -20% (Gara 1 e Gara 2)

II Anello e Curva € 20,00 – € 16,00

Gradinata I Anello € 28,00 -€ 22,00

Tribuna I Anello € 40,00 - € 32,00

Parterre € 80,00 - € 80,00

Prezzi n.1 partita (Gara 1 oppure Gara 2)

II Anello e Curva € 13,00 – € 10,00

Gradinata I Anello € 18,00 -€ 14,00

Tribuna I Anello € 25,00 - € 20,00

Parterre € 50,00 - € 50,00

*I ridotti sono validi per gli Under 14 e gli Over 70