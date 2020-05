In questo periodo così complicato, in cui l’attività agonistica è momentaneamente sospesa, Pallacanestro Cantù non dimentica i propri abbonati. A quest’ultimi, cuore pulsante di una società che vive di emozioni e dell’affetto dei suoi sostenitori, il club desidera rendere omaggio.

Pallacanestro Cantù al fianco degli abbonati con l’aiuto degli sponsor

Da oggi, infatti, ha inizio una campagna di benefit dedicata agli abbonati biancoblù, che vedrà, ancora una volta, il coinvolgimento degli sponsor di Pallacanestro Cantù, cui il club desidera rivolgere i più sentiti ringraziamenti per la costante partecipazione e il prezioso supporto.

Il primo benefit pensato per gli abbonati alla stagione 2019-’20 prevede uno sconto del -10% sulle consegne di Mancuso Più, azienda specializzata in forniture alimentari e partner ufficiale di Pallacanestro Cantù, che, per tramite del “food delivery”, può offrire un utile servizio in questa situazione di emergenza.

Per usufruire della prima scontistica è necessario entrare sul sito https://www.mancusopiu.it/ e accedere alla sezione “shop online”. Inserendo il codice completo del TLITE del proprio abbonamento (visibile sul retro dell’abbonamento stesso), sarà possibile utilizzare un coupon con uno sconto pari al – 10%.

I successivi benefit, ideati da Pallacanestro Cantù in collaborazione con i suoi partner, verranno svelati, uno per uno, nelle prossime settimane sul sito e sui social del club biancoblù.