Pallacanestro Cantù: al via il 16 agosto il raduno a Vighizzolo

Pallacanestro Cantù: definita la pre season della squadra brianzola verso la serie A2 2021/22.

Pallacanestro Cantù: il team biancoblù di coach Marco Sodini giocherà la prima amichevole il 29 agosto contro l'Aurora Desio

Definita la pre season 2021/22 della Pallacanestro Cantù San Bernardo-Cinelandia Park . La squadra di coach Marco Sodini si radunerà per iniziare la nuova stagione 2021/22 lunedì 16 agosto presso il centro Sportivo Toto Caimi di Vighizzolo. La prima amichevole è fissata per domenica 29 agosto quando i brianzoli ospiteranno a Vighizzolo l'Aurora Desio. Quindi la seconda uscita stagionale sarà un altro scrimmage a Vighizzolo programmato per giovedì 2 settembre contro la squadra svizzera dei Lugano Tigers che milita nella massima serie elvetica. Lunedì 6 settembre il Torneo San Bernardo in programma ad Alba e che vedrà la Pallacanestro Cantù sfidare il team locale della Langhe Roero Basketball. Infine altro appuntamento tradizionale il Torneo degli Angeli in programma giovedì 9 settembre ancora contro i Lugano Tigers.

Sarà questo l'ultimo test prima dell'esordio in Supercoppa di A2 che avverrà domenica 12 settembre contro la Blu Basket Treviglio. Ricordiamo che la squadra canturina di coach Marco Sodini è stata inserita nel girone Giallo con Pallacanestro Piacentina, UCC Piacenza e appunto Blu Basket Treviglio. Il secondo turno è in programma mercoledì 15 settembre e vedrà Cantù giocare contro Pallacanestro Piacentina quindi terzo e ultimo match domenica 19 settembre contro UCC Piacenza. La prima classificata si qualificherà alle final eight.