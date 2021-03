Pallacanestro Cantù, alcuni positivi in squadra ma domani scenderà in campo contro Milano.

Ecco la nota della società:

“Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica che i risultati dei tamponi effettuati hanno evidenziato alcune positività a Covid-19 all’interno del “Gruppo Squadra”. I soggetti sonoa attualmentein isolamento. Inoltre, in data odierna, i componenti dello staff tecnico canturino hannom manifestato sintomi riconducibili a Covid-19.

Pallacanestro Cantù prende atto, visto il fitto calendario di partite che attende l’Olimpia Milano, impegnata ad affrontare la fase più delicata della sua stagione in EuroLega, dell’impossibilità di trovare una data per il recupero della gara, come prevederebbe il protocollo.

Per questa ragione il club, manifestando la consueta collaborazione nei confronti delle istituzioni sportive che ha sempre contraddistinto la sua storia e anche al fine di tutelare l’intero movimento nazionale, ha deciso di scendere ugualmente in campo al Mediolanum Forum di Assago per la sfida di campionato in programma domani alle ore 18:00.

Siamo un grande club, con una storia favolosa. La squadra è motivata e pronta a giocare. Sapremo tutti insieme superare anche questo nuovo ostacolo”.