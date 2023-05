Pallacanestro Cantù alle semifinali di Serie A2

Basket lariano, la squadra di Cantù accede alle semifinali

Pallacanestro Cantù ai Playoff

L’Acqua San Bernardo Pallacanestro Cantù archivia la pratica Nardò dopo quattro partite e accede alle semifinali del Tabellone Argento dei playoff di Serie A2 (78-99). Al turno successivo i biancoblù incontreranno la Giorgio Tesi Group Pistoia, che nel frattempo supera per 3-1 l’UCC Assigeco Piacenza. Gara 1 in programma sabato 27 maggio a Desio.

La cronaca della partita

Un possesso a vuoto per entrambe le squadre in avvio, poi tripla di Da Ros. Cantù pressa forte su Smith, mentre Nardò trova un 1/2 di Stojanovic dalla lunetta per il primo punto locale. Borra fa valere il fisico e con canestro più libero sorpassa sul 4-3. Sale in cattedra Logan con tre bombe di fila: 6-12. Si apre il walzer delle triple con le marcature nell’ordine di: Parravicini, Bucarelli, Smith e ancora Logan (12 18). Smith non ci sta: bomba più fallo subìto per il gioco da 4 punti (16-18). Segue la quinta tripla di Logan: 16-21. Va in doppia cifra anche Smith con la sua terza marcatura dalla lunga distanza (20-23). Al 10’ è 22-27 per i canturini. Cantù a canestro solo dalla lunetta nei primi 5’ con Stefanelli, Nikolic, Da Ros e Rogic, mentre Nardò accorcia con Donda, Zugno (tripla), La Torre e Baldasso: 31-35.

Canestro più libero di La Torre per il -1 (34-35). Borra in post basso mette la testa avanti per i suoi: 36-35.

Severini da fuori, ma Smith in penetrazione impatta: 38-38. Per il professore di Chicago 4/4 ai liberi, ma Borra c’è con due canestri di fila (42-42). Non c’è tregua con continui capovolgimenti di fronte, ma Bucarelli sigilla dafuori il break biancoblù di 6-10: 48-52. Per i locali Smith e Parravicini già carichi di 3 falli al 20’.

Terzo periodo: canestro di Stojanovic e sesta bomba di Logan (50-55). Borra e Stojanovic non mollano, ma Logan

fa ancora la voce grossa da fuori: 54-58. Per il numero 40 dei brianzoli ben 28 punti a referto dopo 25’: 55-62. Smith e Zugno per il -2, ma Baldi Rossi e Stefanelli allungano di nuovo: 60-67. Parziale di 8-8 con la tripla di Severini allo scadere per il +7 della mezz’ora (68-75). Stefanelli per il +10 dall’arco all’inizio della quarta frazione: 68-78. I canturini si spingono fino al +13, mentre i locali sbattono contro la difesa biancoblù (68- 81). Al 35’ è 72-83. Con Smith già a 4 falli e ben 12 palle perse, Nardò non trova le contromisure e deve alzare bandiera bianca. Vince l’Acqua S.Bernardo per 78-99. Prova top di Logan con 34 punti, di cui 7 triple, più 5

assist.

Le dichiarazioni

«Avevamo da farci perdonare il secondo tempo di Gara 3 - le parole di coach Meo Sacchetti -. Oggi l’approccio è stato importante e siamo riusciti a non subire troppo i pericoli che loro cercavano di creare. Abbiamo giocato senza paura. Ho visto cose importanti sia in attacco che in difesa. Logan lo conosciamo, non ha bisogno di commenti. Sono contento anche per Da Ros e Morgillo che hanno fatto molto bene. L’atteggiamento è stato giusto. Siamo riusciti alla fine ad aumentare il distacco, mantenendo alta l’intensità».