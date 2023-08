Dopo il roster, ecco che anche lo staff dell'Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù si dichiara "completo" con la conferma di Tommaso Sacchetti, figlio di coach Meo, e del preparatore atletico Luciano D'Ancicco.

Pallacanestro Cantù: anche lo staff ora è al completo, confermati Sacchetti jr e D'Ancicco

Inizierà con il raduno del prossimo 18 agosto la stagione della nuova Acqua S.Bernardo Cantù e lo staff tecnico al completo sta scaldando i motori.

Agli ordini di Meo Sacchetti, capo allenatore per il secondo anno consecutivo, ci saranno un coach di grande esperienza come Devis Cagnardi, che ricoprirà il ruolo di primo assistente, e Tommaso Sacchetti, che, oltre a sedersi in panchina come secondo assistente, continuerà a svolgere la mansione di video analyst.

“Sono molto felice – commenta Tommaso Sacchetti - di questa opportunità. Lavorare con il proprio padre da un lato è una fortuna, perché lo si conosce personalmente, dall’altro aumenta sicuramente il carico di pressione. Con tutto lo staff tecnico, insieme al General Manager, Sandro Santoro, e al Direttore Sportivo, Fabrizio Frates, abbiamo costruito la squadra centrando gli obiettivi del mercato estivo, partendo dalle conferme di Berdini, Bucarelli, Nikolic e Baldi Rossi. Sono sicuro che con Devis e Luciano lavoreremo al meglio per far esprimere i giocatori al massimo del loro potenziale”.

Tommaso Sacchetti

Confermato nella sua veste di preparatore fisico Luciano D’Ancicco, che in queste ultime settimane ha tenuto i contatti con gli atleti del roster della prossima stagione per consentire a tutti di arrivare nella migliore condizione possibile al raduno.