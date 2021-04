Pallacanestro Cantù ancora in forse il match di sabato contro Brindisi

Pallacanestro Cantù vigilia del 25° turno di A non semplice per il club brianzolo.

Pallacanestro Cantù la società canturina aderisce alla giornata odierna mondiale per la consapevolezza sull’autismo

E’ vigilia di campionato per la serie A1 maschile e anche per la Pallacanestro Cantù che per la verità solo oggi saprà se potrà scendere in campo domani sabato 3 aprile sul parquet di Desio per sfidare Brindisi nel turno pre pasquale. Ancora positivi infatti il coach biancoblù Piero Bucchi e l’assistente Marco Gandini come in quarantena resta anche l’americano Frank Gaines. Gara quindi che resta a rischio rinvio e solo oggi si saprà ufficialmente se si giocherà o verrà posticipata. Come detto però domani si aprirà il 25° turno stagionale con in cartellone sei gare mentre in posticipo lunedì 5 si disputerà il derby lombardo Milano-Varese.

Oggi 2 aprile è la Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo

Oggi, 2 aprile, si celebra la Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo e anche la Pallacanestro Cantù come tutta la Legabasket aderisce. La Pallacanestro Cantù ha scelto di farlo assieme all’associazione locale di riferimento, Abilitiamo Autismo Onlus di Carugo che ha, come obiettivo principale, quello di creare un contesto capace di migliorare la qualità di vita di giovani adulti autistici attraverso interventi permanenti di carattere socio-assistenziale, psicoeducativi e abilitativi. Un luogo, in sostanza, che possa essere chiamato “casa”. Abilitiamo ha dato inizio alla realizzazione di un polo multifunzionale per la presa in carico di giovani adulti con disturbi dello spettro autistico: Cascina Cristina.

Programma del 25° turno stagionale

Sabato 3 aprile ore 16.30 Trento-Venezia; ore 17 Cantù-Brindisi; ore 17.30 Pesaro -Treviso; ore 18 Cremona-Reggio Emilia; ore 19 Fortitudo Bologna-Brescia; ore 20.45 Sassari-Virtus Bologna; lunedì 5 aprile Milano-Varese. Riposa Trieste.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 36; Brindisi, Virtus Bologna 32; Sassari, Venezia 28; Treviso 24; Trieste 22; Pesaro, Brescia 18; Cremona, Fortitudo Bologna, Trento, Varese, Reggio Emilia 16; Acqua San Bernardo Cantù 14.