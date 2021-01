Pallacanestro Cantù ancora ko e ancora penultima da sola

Pallacanestro Cantù punto e risultati del primo turno di ritorno di A1 maschile.

Pallacanestro Cantù il team brianzolo tornerà in campo lunedì prossimo nel delicato posticipo contro Pesaro

Si è aperto ieri, domenica 17 gennaio 2021, il girone di ritorno del campionato di A1 maschile con la Pallacanestro Cantù che pur lottando non ha fatto l’impresa contro la Virtus Bologna. Il team brianzolo si è infatti arreso a Desio e alla distanza alle V nere felsinee restando quindi malinconicamente al penultimo posto solitario con soli due punti di vantaggio sul fanalino Varese che però ieri ha rinviato il match contro Brescia. Da segnalare che in vetta la capolista Milano ha allungato grazie al nuovo ko di Brindisi ora raggiunta al secondo posto da Virtus Bologna e Sassari mentre Venezia si è rifatta sotto. Continua intanto al scalata di Trieste. Ko casalingo anche per il tecnico canturino Nicola Brienza battuto da Treviso in volata. L’Acqua San Bernardo tornerà in campo nel posticipo del 17° turno lunedì 25 gennaio nella delicata trasferta a Pesaro dove proverà a tornare anche al successo.

Programma del 16° turno, primo di ritorno

Domenica 17 gennaio 2021 ore 12 Milano-Reggio Emilia 102-73, Ore 15 Cremona-Trieste 80-101; ore 17 Cantù-Virtus Bologna 82-91; ore 17.15 Brindisi-Venezia 77-89; ore 19 Sassari-Pesaro 99-74; ore 20.45 Trento-Treviso 76-82. Riposa Fortitudo Bologna. Rinviata Brescia-Varese;

Classifica aggiornata serie A1

Milano 26; Brindisi, Virtus Bologna, Sassari 20; Venezia 18; Pesaro, Treviso, Trieste; Trento, Reggio Emilia, Cremona 12; Brescia, Fortitudo Bologna 10; Cantù 8; Varese 6.

Programma del 17° turno, secondo di ritorno

Sabato 23 gennaio 2021 ore 20.30 Virtus Bologna-Brescia; domenica 24 Trieste-Sassari, Treviso-Milano, Varese-Fortitudo Bologna, Venezia-Cremona, Reggio Emilia-Trento; lunedì 25 ore 20.30 Pesaro-Cantù. Riposa Brindisi.