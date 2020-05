Pallacanestro Cantù Andrea Pecchia e Kevarrius Hayes sono in nomination

Pallacanestro Cantù due giocatori della S.Bernardo-Cinelandia tra i migliori della Lega.

Pallacanestro Cantù sono in lizza per i premi di miglior guardia italiana e miglior centro difensivo del campionato 2019/20

Buone notizie in casa della Pallacanestro Cantù che ha accolto con piacere che due suoi giocatori dell’ultima stagione sportiva Andrea Pecchia sia Kevarrius Hayes sono stati nominati da Legabasket tra i candidati per essere eletti rispettivamente quale miglior guardia italiana e di miglior centro difensivo del campionato 2019/20. Per quanto riguarda Pecchia per ricevere il premio se la vedrà con gli altri due esterni in nomination e vale a dire Michele Vitali del Banco Sardegna Sassari e Stefano Tonut della Reyer Venezia.

Per quanto riguarda invece Kevarrius Hayes, alla sua prima stagione in Italia, è in nomination con Kaleb Tarczewski centro dell’Olimpia Milano e con Mitchell Watt della Reyer Venezia. La proclamazione dei vincitori si svolgerà domenica 24 maggio quando si chiuderanno le votazioni ancora possibili sui social della Legabasket. Quindi c’è ancora tempo per votare per tutti i tifosi della S.Bernardo-Cinelandia Cantù.