Pallacanestro Cantù Andrea Pecchia in Nazionale: “Un sogno”

Andrea Pecchia: “Sognavo la Nazionale maggiore sin da bambino”

Andrea Pecchia, esterno di 22 anni in forza alla S.Bernardo-Cinelandia, è stato inserito dal CT della Nazionale italiana, Romeo Sacchetti, nella lista dei 24 giocatori pre convocati per le qualificazioni a EuroBasket 2021. Il talento classe ’97 di Pallacanestro Cantù potrà essere convocato per la prima finestra di FIBA che si terrà dal 17 al prossimo 23 di febbraio. Nei prossimi giorni coach Sacchetti ridurrà la lista a 16 giocatori, i quali prenderanno poi parte al raduno di Napoli per le partite ufficiali contro Russia ed Estonia, rispettivamente in programma a Napoli il 20 febbraio e a Tallin il 23 dello stesso mese. L’Italia è nel Gruppo B delle qualificazioni europee insieme a Russia, Estonia e Macedonia del Nord.

“È un momento speciale per me – spiega Andrea Pecchia – perché è da quando ero bambino che sognavo la Nazionale maggiore. È emozionante anche soltanto leggere il mio nome nella lista dei ventiquattro pre convocati. Desidero ringraziare Cantù, con cui sto portando avanti un percorso importante. Se ho raggiunto questo obiettivo lo devo anche a questa piazza storica, che mi ha sicuramente dato una grande mano”.

La lista diramata da coach Sacchetti: Awudu Abass, Nicola Akele, Filippo Baldi Rossi, Giordano Bortolani, Luca Campogrande, Leonardo Candi, Francesco Candussi, Andrea De Nicolao, Matteo Fantinelli, Simone Fontecchio, Raphael Gaspardo, Alessandro Gentile, Andrea Mezzanotte, Davide Pascolo, Andrea Pecchia, Giampaolo Ricci, Michele Ruzzier, Matteo Spagnolo, Marco Spissu, Matteo Tambone, Amedeo Tessitori, Stefano Tonut, Leonardo Totè e Michele Vitali.