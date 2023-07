Oggi, venerdì 28 luglio 2023, la Lega Nazionale Pallacanestro ha pubblicato il calendario di regular season della Serie A2. Per Cantù, dopo la prima giornata con la JuVi Cremona, alla seconda c'è già un big match con Treviglio.

Pallacanestro Cantù: annunciato il calendario, alla seconda c'è già Treviglio

L’Acqua S.Bernardo Cantù, inserita nel girone Verde, inizierà la propria stagione sabato 30 settembre sul parquet della Juvi Cremona. Primo impegno in casa per la formazione di coach Meo Sacchetti, anche se in realtà la gara si disputerà in campo neutro per la squalifica rimediata negli scorsi playoff, domenica 8 ottobre nel big match contro la BluBasket Treviglio.

Altri interessanti impegni interni sono previsti nelle festività natalizie con la formazione di coach Sacchetti che affronterà a Desio sabato 23 dicembre l’ambiziosa Pallacanestro Trapani, mentre sabato 30 dicembre si terrà al Pala FitLine il derby contro l’Urania Milano.

Avversaria dell’ultima giornata di regular season sarà la neopromossa Vigevano, nella sfida prevista domenica 4 febbraio a Desio.

I commenti di Santoro e Frates

“Ogni qualvolta – commenta il general manager dell’Acqua S.Bernardo, Alessandro Santoro - viene ufficializzato il calendario si susseguono le valutazioni e le riflessioni più disparate. La realtà dei fatti è che, al di là di tutto quello che si può pensare, dobbiamo guardare al calendario come un insieme di tappe per rafforzare e migliorare la nostra condizione tecnica e fisica per raggiungere nei momenti decisivi della stagione la durezza mentale giusta. Il nostro obiettivo deve essere questo e, quindi, dobbiamo concentrarci su quello che possiamo controllare e determinare come risultati sul campo, ovunque e contro chiunque si giochi”. “Il calendario in sé – commenta il direttore sportivo dell’Acqua S.Bernardo, Fabrizio Frates – ha poco rilievo, l’importante è farsi trovare pronti con la squadra preparata ad affrontare ogni gara nel migliore dei modi come attenzione, intensità ed energia. Sicuramente possiamo notare che già nelle prime cinque partite avremo due scontri diretti contro due contender come Treviglio e Trapani, che come noi puntano a essere competitivi fino all’ultima sfida per giocarsi la promozione. A maggior ragione dovremo essere quindi pronti sin dall’inizio”.

Il calendario di Cantù

Andata

30/09/2023 18:00 Ferraroni Juvi Cremona Acqua S.Bernardo Cantù

08/10/2023 18:00 Acqua S.Bernardo Cantù Gruppo Mascio Treviglio

11/10/2023 20:30 Benacquista Assicurazioni Latina Acqua S.Bernardo Cantù

15/10/2023 18:00 Acqua S.Bernardo Cantù Luiss Roma

22/10/2023 18:00 Trapani Shark Acqua S.Bernardo Cantù

28/10/2023 20:30 Wegreenit Urania Milano Acqua S.Bernardo Cantù

01/11/2023 18:00 Acqua S.Bernardo Cantù Reale Mutua Torino

05/11/2023 18:00 Moncada Energy Agrigento Acqua S.Bernardo Cantù

12/11/2023 18:00 Acqua S.Bernardo Cantù Real Sebastiani Rieti

19/11/2023 18:00 Acqua S.Bernardo Cantù Novipiù Monferrato Basket

26/11/2023 18:00 Elachem Vigevano 1955 Acqua S.Bernardo Cantù

Ritorno

03/12/2023 18:00 Acqua S.Bernardo Cantù Ferraroni Juvi Cremona

06/12/2023 20:30 Gruppo Mascio Treviglio Acqua S.Bernardo Cantù

10/12/2023 18:00 Acqua S.Bernardo Cantù Benacquista Assicurazioni Latina

16/12/2023 18:30 Luiss Roma Acqua S.Bernardo Cantù

23/12/2023 20:30 Acqua S.Bernardo Cantù Trapani Shark

30/12/2023 20:30 Acqua S.Bernardo Cantù Wegreenit Urania Milano

06/01/2024 18:00 Reale Mutua Torino Acqua S.Bernardo Cantù

14/01/2024 18:00 Acqua S.Bernardo Cantù Moncada Energy Agrigento

21/01/2024 18:00 Real Sebastiani Rieti Acqua S.Bernardo Cantù

28/01/2024 18:00 Novipiù Monferrato Basket Acqua S.Bernardo Cantù