Sport

L’incontro, in programma domenica 17 ottobre, si svolgerà alle 17 al "PalaBancoDesio".

Pallacanestro Cantù comunica che sono in vendita i tagliandi per la partita di campionato

tra S.Bernardo-Cinelandia Park e Reale Mutua Basket Torino, match di Serie A2 Old Wild West.

Pallacanestro Cantù aperta la vendita dei biglietti contro Torino

L’incontro, in programma domenica 17 ottobre, si svolgerà alle 17 al "PalaBancoDesio" di Desio, in Largo Atleti Azzurri d’Italia. I biglietti potranno essere acquistati online a questo link. Oppure a Cermenate presso la sede di Pallacanestro Cantù, in via Giacomo Matteotti 53, ai seguenti

orari: giovedì e venerdì dalle 16 alle 19; sabato 16 ottobre dalle 10 alle 13. Il giorno

della partita le casse del PalaDesio apriranno alle 15:30.

Questi i prezzi interi:

Parterre € 50,00

Tribuna I Anello € 25,00

Gradinata I Anello € 18,00

Curva € 13,00

II Anello € 13,00

*Questi, invece, i ridotti:

Parterre € 50,00

Tribuna I Anello € 20,00

Gradinata I Anello € 14,00

Curva € 10,00

II Anello € 10,00

*I ridotti valgono per gli under-14 e gli over-70. Il club ricorda che per partecipare all’evento sarà necessario presentare all’ingresso il proprio Green Pass, in copia digitale o cartacea. Per tutta la durata della partita sarà inoltre obbligatorio indossare la mascherina e rispettare le distanze.