Pallacanestro Cantù: aperta la vendita dei biglietti per Cantù-Agrigento

Domenica 14 gennaio il PalaFitLine di Desio aprirà le porte ai tifosi biancoblu per la prima volta nel 2024. Si gioca alle 12, quando la S.Bernardo-Cinelandia ospiterà la Moncada Energy Agrigento, con l’obiettivo di consolidare il secondo posto e vendicare la sconfitta subita all’andata in terra siciliana.

I biglietti del match saranno acquistabili alla sede di via Como 216 nella giornata di sabato 13 gennaio, dalle 10 alle 12.30. Domenica, giorno della partita, le casse del PalaDesio saranno aperte a partire dalle 10.30. Infine, è sempre possibile acquistare i biglietti online dal sito di Vivaticket.

Tariffe

Curva: 13€ (ridotto under14 e over70: 10€)

II anello: 13€ (ridotto u14 e o70: 10€)

Gradinata I anello: 18€ (ridotto u14 e o70: 14€)

Tribuna I anello: 25€ intero (ridotto u14 e o70: 20€)

Parterre: 50€*

Diamond: 100€*

*Biglietti non acquistabili online, ma prenotabili scrivendo una mail a biglietteria@pallacanestrocantu.com

Info Christmas pack

Si ricorda che per tutti coloro che hanno acquistato il Christmas Pack, per le gare con Urania Milano e Agrigento, che il biglietto utilizzato per la prima partita è lo stesso che andrà mostrato ai controlli anche domenica.