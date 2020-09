Pallacanestro Cantù, aperta la vendita dei biglietti per la sfida con Varese TUTTE LE INFO

Stante l’ordinanza di Regione Lombardia che consente, sino a mercoledì 15 settembre, la partecipazione del pubblico alle partite di Supercoppa, Pallacanestro Cantù comunica che i biglietti per la partita casalinga tra Acqua S.Bernardo e Openjobmetis Varese – in programma lunedì 7 settembre alle ore 20:30 – saranno in vendita a partire da venerdì 4 settembre.

Pallacanestro Cantù, aperta la vendita dei biglietti per la sfida con Varese

L’ingresso al PalaDesio sarà contingentato al 25% della capienza, quindi saranno solamente 1625 i posti a disposizione per la gara di lunedì. La vendita dei tagliandi sarà disponibile, come di consuetudine, presso Basket Point, in via Dante, 6, a Cantù.

Domani prenderà il via la prelazione dei biglietti esclusivamente per coloro i quali hanno acquistato il package “Non Vedo l’Ora” e per gli abbonati 2019-’20 che non hanno chiesto alcun rimborso, come segue:

-possessori package “Non Vedo l’Ora”: ingresso gratuito, mostrando in cassa al Basket Point il coupon rilasciato all’acquisto del pacchetto;

-abbonati 2019-’20 che non hanno chiesto il rimborso: ingresso al costo di € 10,00, mostrando in cassa al Basket Point la tessera della scorsa stagione;

-in ambedue i casi, i settori saranno i medesimi previsti dal package o dal vecchio abbonamento.

Alternativamente, sarà possibile chiedere un upgrade in un qualsiasi settore del palazzetto, anche in parterre. L’upgrade si potrà chiedere al costo di € 10,00;

-per la prelazione non è utilizzabile il servizio online, solo Basket Point.

Dal pomeriggio di sabato 5 settembre, invece, sia al Basket Point sia online (dalle ore 13:00), la vendita aperta a tutti, al costo di € 20,00 al biglietto. All’acquisto del tagliando da Basket Point sarà applicato € 1,50 di prevendita (omaggi esclusi).