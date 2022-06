Pallacanestro Cantù Arrigoni: "Avremmo dovuto capire che tornare in A non sarebbe stato come sfilare sul red carpet"

Bruno Arrigoni non lesina le sue perle di saggezza, nonostante la delusione del finale di playoff. Lo storico dirigente canturino, ora membro del Consiglio di Amministrazione di Pallacanestro Cantù, tira le somme sulle stagione appena conclusa.

"Credo che durante l’anno ci sia stato qualche segnale che avrebbe dovuto farci riflettere, per esempio partite perse con squadre meno forti. Avremmo dovuto capirlo che tornare in Serie A non sarebbe stato come sfilare sul red carpet, invece abbiamo pensato che questi inciampi che abbiamo trovato lungo il nostro percorso fossero solo step di crescita e che alla fine si sarebbe aggiustato tutto. Invece siamo arrivati a giocarci tutto allo stesso modo: il quarto di finale è stato durissimo, la semifinale l’abbiamo superata in maniera autorevole, dopodichè ci siamo trovati contro una squadra determinata e coesa come Scafati ed è successo quello che sappiamo".