"Sono contento di essere a Cantù e non vedo l'ora di mettermi al lavoro con lo staff e i miei nuovi compagni"

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Nuovo rinforzo per l’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù, che ha ufficializzato l’ingaggio di Kendal Lee Coleman, centro americano classe 2002 proveniente dal Promitheas Patrasso. Il giocatore, alto 204 centimetri per 104 chilogrammi, si prepara così a vivere la sua prima esperienza nel campionato italiano.

Nato il 21 agosto 2002 a Shreveport, in Louisiana, Coleman ha trascorso la scorsa stagione e i primi mesi di quella attuale in Grecia, dove ha giocato sia nel massimo campionato nazionale sia nella Basketball Champions League (BCL).

Immagine di copertina: Kendal Coleman (Credits: FIBA).

Il benvenuto, le prime dichiarazioni

A dare il benvenuto al nuovo acquisto è il general manager Simone Giofrè:

“Diamo il benvenuto a Kendal e gli auguriamo di riuscire ad inserirsi rapidamente nel nuovo contesto”.

Entusiasta della nuova avventura anche il centro americano:

“Sono contento di essere a Cantù e non vedo l’ora di mettermi al lavoro con lo staff e i miei nuovi compagni. Ho accolto con entusiasmo la possibilità di unirmi a un Club con questa storia e questi tifosi, che ci aiuteranno e sosterranno durante il corso della stagione”.

Dagli Usa alla Grecia: la carriera

Coleman ha iniziato il proprio percorso universitario nella stagione 2020/2021 alla Northwestern State University, a Natchitoches, in Louisiana. Nella stagione successiva si è messo in evidenza con una media di 15,4 punti a partita, prestazioni che gli sono valse la chiamata della prestigiosa Louisiana State University (LSU) per il campionato 2022/2023. Dopo un anno con LSU, ha concluso il percorso universitario con due stagioni alla California Baptist University. Nell’ultima annata, da senior, ha fatto registrare 11,2 punti e 8,2 rimbalzi di media a gara.

Nell’estate del 2025 è arrivato il salto nel basket professionistico europeo, con il trasferimento al Promitheas Patrasso, in Grecia. Alla prima stagione nel campionato ellenico ha realizzato una media di 11 punti a partita, sfiorando la doppia cifra anche in Basketball Champions League. Numeri che gli hanno permesso di ottenere la conferma per la stagione 2026/2027. Anche nei primi mesi dell’attuale campionato Coleman ha mantenuto cifre in linea con quelle dell’annata precedente.

Ora, per il centro a stelle e strisce, si apre un nuovo capitolo della carriera, con la maglia della Pallacanestro Cantù e la prima esperienza sul parquet italiano.