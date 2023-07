Nuova conferma nel roster dell’Acqua S.Bernardo Cantù. Il play, classe 2003, Nicola Berdini vestirà infatti la maglia biancoblù anche nella stagione 2023/2024.

Pallacanestro Cantù: arriva un altro rinnovo, è Nicola Berdini

Queste le parole di Sandro Santoro e Nicola Berdini dopo l'annuncio:

“La conferma di Nicola – commenta il General Manager dell’Acqua S.Bernardo, Alessandro Santoro – è un segnale nella direzione della continuità. Pur avendo ampia libertà nella costruzione del roster, a eccezione del rapporto già consolidato con Filippo Baldi Rossi, abbiamo prestato attenzione ai rinnovi proprio per dare un seguito al lavoro compiuto fino a qualche mese fa. Berdini si inserisce perfettamente in questo contesto, visto che è un ragazzo che ha dimostrato in ampie parti di campionato le sue qualità e credo possa confermarle nella prossima stagione. Abbiamo molta fiducia in Nicola e siamo convinti che, nonostante la giovane età, possa dare un contributo concreto al nostro progetto”.

“Sono molto felice – commenta Nicola Berdini – di rimanere a Cantù. Poter giocare di nuovo per il popolo biancoblù e per una società così ambiziosa e importante è motivo di grande orgoglio per me e non vedo l’ora di rivedere i miei compagni e lo staff. Vogliamo toglierci delle soddisfazioni tutti insieme!”