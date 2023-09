Pallacanestro Cantù: biglietti disponibili per la Supercoppa con Monferrato

Si avvicina sempre più il primo impegno ufficiale di pre-season della Pallacanestro Cantù che domani sera, mercoledì 6 settembre 2023, disputerà il Trofeo degli Angeli contro Trento e che sabato 9 giocherà la prima giornata della Supercoppa Lnp Old Wild West 2023 contro la Novipiù Monferrato Basket

Dove e come comprare i biglietti

I biglietti per la partita, in programma al PalaFitLine di Desio sabato 9 settembre alle 20:30, sono acquistabili sia online, su Vivaticket, che nella biglietteria in sede aperta tutta la settimana, ad eccezione di mercoledì 6 settembre quando resterà chiusa per il Trofeo degli Angeli, dalle 17 alle 19:30.

Sabato 9 invece, le casse del PalaFitLine apriranno alle 19. Si ricorda che per tutti gli abbonati l'ingresso alla partita casalinga di Supercoppa è incluso nella tessera "Omnia Vincit Amor".

Tariffe

Tribuna I anello: €15,00 (ridotto: €12,00)

Gradinata I anello: €12,00 (ridotto: €10,00)

II anello: €10,00 (ridotto: €8,00)

Curva: €10,00 (ridotto: €8,00)

Parterre: €30,00*

Parterre*

Chiunque fosse interessato ai tagliandi nel settore Parterre può inviare un'e-mail a biglietteria@pallacanestrocantu.com. È altrimenti possibile acquistarli presso le due biglietterie.

Accrediti

Per tutti i tipi di accredito anche quest'anno resta valido il regolamento nella apposita pagina del sito: Accrediti - Pallacanestrocantu.com

Formula

La fase di qualificazione è strutturata su tre giornate di sola andata, con due partite per ogni squadra. Cantù, inserita nel girone A insieme a Monferrato e Torino, dopo il debutto casalingo giocherà martedì 12 alle 20:30, in trasferta sul campo della Reale Mutua Basket. Chiuderà il girone la sfida Novipiù Monferrato-Reale Mutua Torino venerdì 15 settembre.

La vincenti dei gironi accedono ai quarti di finale, in gara unica martedì 19 settembre, sul campo delle 4 migliori prime classificate. Le 4 vincenti accederanno poi alla Final Four, in sede da stabilire sabato 23 e domenica 24 settembre.