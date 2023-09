Questa sera la Pallacanestro Cantù tornerà di nuovo in campo a Bormio, ma nel frattempo, in Brianza, sono già iniziati i preparativi per il Trofeo degli Angeli.

Pallacanestro Cantù: biglietti già in vendita per il "Trofeo degli Angeli"

L'Acqua S.Bernardo Cantù questa sera chiuderà il proprio ritiro a Bormio ed è pronta a tornare in Brianza, dove alle 20.30 di mercoledì 6 settembre sarà impegnata in una prestigiosa sfida, al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate, con la Dolomiti Energia Trento, squadra che nella prossima stagione disputerà anche la EuroCup.

La partita sarà valida per l'edizione 2023 del Trofeo degli Angeli, tradizionale appuntamento del pre-campionato canturino, che anche quest'anno Pallacanestro Cantù organizza in collaborazione con Tutti Insieme Cantù e Eagles Cantù.

Amichevole, il cui incasso sarà devoluto in beneficenza, che sarà dedicata alla memoria del piccolo Giorgio.

I biglietti

I biglietti sono già in vendita online su Vivaticket e nella biglietteria della sede di via Como 216, aperta dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.30.

La sera della partita le casse del PalaFrancescucci apriranno alle 19, per quel giorno la biglietteria in sede resterà eccezionalmente chiusa. I prezzi d'ingresso sono 10 euro per il biglietto intero e 5 euro per i ridotti validi per under14 e over70.