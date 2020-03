Pallacanestro Cantù aderisce alla campagna social #iorestoacasa, in collaborazione con RoadJob Academy e Calcio Como. RoadJob Academy è il network d’imprese, enti-istituti di formazione e agenzie per il lavoro, di Como, Lecco e Monza-Brianza che, insieme alle due società sportive, ha lanciato la campagna social #iorestoacasa. Si tratta della campagna di sensibilizzazione dedicata alla priorità, ormai diventata imprescindibile, per fronteggiare e contenere l’emergenza coronavirus (COVID-19).

Pallacanestro Cantù, Calcio Como e RoadJob Academy insieme per la campagna #Iorestoacasa

Con questa ulteriore iniziativa, RoadJob Academy si rivolge in particolare agli studenti dell’ultimo anno degli istituti tecnici e ai disoccupati, nella fascia di età tra i 18 e i 29 anni. Fra gli obiettivi, anche sensibilizzare i giovani a guardare al proprio futuro più che mai in questa fase, candidandosi online – se interessati – alle prossime edizioni del percorso gratuito di orientamento e formazione (con contratto di somministrazione previsto per i migliori, per la parte di formazione in azienda). Sono già 35 le risorse umane assunte nelle diciotto imprese del network, a fronte della prima edizione pilota del 2019.

I giocatori delle due società coinvolte e altri sportivi del territorio che stanno aderendo sono stati invitati a registrare un video dedicato al messaggio più importante in questi giorni: restare a casa, per il proprio benessere e quello di tutti, modificando radicalmente le proprie abitudini e il proprio stile di vita. La campagna è online. Fra gli sportivi che hanno aderito: Rachele Sangiuliano, ex pallavolista e

testimonial di RJA; Matteo Solini, Calcio Como; Alessio Iovine, Calcio Como; Jacopo Cerutti, pilota di motorally ed enduro; Matteo Pelucchi, ciclista. Per Pallacanestro Cantù, invece, hanno aderito Alessandro Simioni, capitan Andrea La Torre e Biram Baparapè, cestisti in forza alla S.Bernardo-Cinelandia. Anche e soprattutto in questa fase e in questi giorni così particolari di dovuta adesione alle indicazioni governative, l’invito ai ragazzi è a candidarsi, se interessati, a RoadJob Academy 2020, compilando il form dedicato, in rete su https://academy.roadjob.it

Le selezioni sono aperte e attive. Si rivolgono a giovani dai 18 ai 29 anni, studenti di quattordici, tra le scuole di formazione e istituti tecnici dei territori coinvolti e a giovani disoccupati. Le Agenzie per il Lavoro partner di RoadJob Academy, sono già operative in questi giorni e nelle prossime settimane, nella selezione delle candidature on line. Si tratta di: Gigroup per Como; Randstad per Lecco e Umana per

Monza. L’adesione alla campagna social #Iorestoacasa è ulteriore testimonianza e iniziativa, a cura di RoadJob Academy, come proprio contributo alla gestione della crisi COVID-19.