Pallacanestro Cantù chiede il sostegno dei tifosi: “Riempiamo idealmente gli spalti del PalaDesio”

Si avvicina la fase decisiva della stagione e la Pallacanestro Cantù ha bisogno ancora di più del supporto dei propri tifosi. “Ogni Tifoso Conta” è l’iniziativa, ideata da Tutti Insieme Cantù, in collaborazione con S.Bernardo e il club biancoblù, per sostenere la squadra nel rush finale del campionato.

Pallacanestro Cantù chiede il sostegno dei tifosi per il rush finale di campionato

In occasione della cruciale sfida casalinga contro Reggio Emilia, che si terrà domenica 18 aprile, i sostenitori dell’Acqua S.Bernardo potranno, seppur idealmente, riempire gli spalti del PalaDesio, per incitare la propria squadra del cuore.

Supporter e top fan. Con una donazione di € 20,00 a TIC, ogni supporter potrà personalizzare con il proprio nome (o soprannome) un cartonato che verrà posizionato sulle tribune dell’impianto brianzolo durante la sfida con la Reggiana. Con una donazione di € 50,00 il top fan non solo avrà diritto a personalizzare il cartonato, ma vedrà apparire il proprio nome su un filmato che verrà riprodotto sui led a bordocampo durante la partita.

Come aderire?

Per partecipare all’iniziativa è sufficiente:

– Inviare entro venerdì 16 aprile una mail con i propri dati (nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale) e il nome che si vuole scrivere sulla sagoma all’indirizzo mail info@pallacanestrocantu.com allegando la ricevuta del bonifico effettuata sul conto di Tutti Insieme Cantù (IBAN IT42D0843051060000000963188) in cui bisogna inserire nella causale il proprio nome e cognome accompagnato dal claim “Ogni Tifoso Conta”.

– Recarsi al Basket Point in via Dante 6 a Cantù, da venerdì 9 aprile a venerdì 16 aprile 2021, negli orari di apertura, compilando il modulo apposito e versando la propria donazione.

La promozione di S.Bernardo. Tutti i tifosi che aderiranno all’iniziativa potranno, a partire da lunedì 19 aprile, acquistare due casse di Acqua S.Bernardo al prezzo di una presso la Canturina Snc, in via Adige 20, a Senna Comasco.

“Abbiamo bisogno del supporto dei tifosi”

“La Pallacanestro Cantù ha bisogno del supporto di tutti i suoi tifosi, anche se a distanza, con la speranza di tornare presto ad abbracciarci. Pertanto, invito tutti ad aderire a questa bella iniziativa: più siamo e meglio è, uniti conquisteremo i nostri obiettivi”, ha detto Roberto Allievi, presidente del club canturino.

“In momenti di difficoltà come questi, è più che mai fondamentale farci “vedere” e farci “sentire” vicini alla squadra. I giocatori, lo staff, tutto il team hanno bisogno del nostro coinvolgimento e della passione che contraddistingue noi canturini”, ha aggiunto Angelo Passeri, vicepresidente di Pallacanestro Cantù e presidente di TIC.

Queste, invece, le parole di Antonio Biella, direttore generale di S.Bernardo, title sponsor di Pallacanestro Cantù: “Per S.Bernardo è sempre un piacere collaborare con la Pallacanestro Cantù . In questo momento, è ancora più importante essere vicino alla società, facendo percepire il calore del pubblico che in queste due stagioni è mancato. Allo stesso tempo, proprio ora che si giocano le partite decisive per la salvezza, cerchiamo di rappresentare i tifosi che hanno sofferto lontano dalla propria squadra. Per questo, come tifoso, sponsor e membro del consiglio di amministrazione ho scelto di affiancare il brand S.Bernardo alla Pallacanestro Cantù e far sentire tutto il nostro sostegno in questo momento difficile”.