Pallacanestro Cantù, coach Brienza: "Contro Brindisi sarà una gara difficile"

Terminata la parentesi della Coppa Italia, che ha regalato un nuovo trofeo a Cantù, riprende il campionato dell’Acqua S.Bernardo. I biancoblù saranno impegnati in una difficile trasferta sul parquet del PalaPentassuglia di Brindisi alle 18 di domenica 23 marzo.

Pallacanestro Cantù in trasferta Brindisi

La formazione allenata da Piero Bucchi è al momento tredicesima in classifica, con un record di 17 vittorie e 15 sconfitte, nel pieno della bagarre per provare a raggiungere i playoff evitando i play-in. La stagione dei pugliesi è stata falcidiata dagli infortuni, che ancora oggi la vedono priva di due componenti del quintetto titolare designato, Niccolò De Vico e Giovanni Vildera. In un’annata caratterizzata da diversi cambiamenti di assetto forzati, Brindisi ha trovato una certezza nella regia di Andrea Calzavara, capace di realizzare 11.5 punti di media. Tra le varie modifiche al roster c’è stata anche la sostituzione di un americano, con l’ex JuVi Cremona Isiah Brown che ha preso il posto di Byron Allen. Nelle quattro partite giocate finora, la guardia ha prodotto oltre 14 punti di media, gli stessi del connazionale Mark Ogden. Il lungo, arrivato in estate dalla Fortitudo Bologna, avrebbe dovuto fare coppia sotto i tabelloni con Vildera, ma i problemi fisici di quest’ultimo hanno lasciato più minuti a disposizione di Edoardo Del Cadia, che ha saputo ritagliarsi uno spazio importante alla sua prima vera stagione in A2 mantenendo una media di oltre 6 punti e 4 rimbalzi. Senza De Vico, il quintetto titolare è completato dall’esterno Gianmarco Arletti. Nonostante le assenze, coach Bucchi può comunque contare su una panchina con elementi di grande esperienza come il play Tommaso Laquintana, vicino alla doppia cifra di media, e il lungo Todor Radonjic, che si è meritato un fresco rinnovo fino al 2026. Completa il roster a disposizione del tecnico bolognese Tommaso Fantoma, esterno classe 2003 cresciuto nelle giovanili di Trieste.

Il coach Brienza: "Sarà una gara complicata"

Il coach Nicola Brienza.