A distanza di otto mesi, il popolo canturino potrà finalmente tornare ad assistere a una partita di campionato, occupando gli spalti del PalaDesio come non accadeva dallo scorso 2 febbraio, quando Cantù ospitava i campioni in carica della Reyer Venezia. Tanta è l’attesa e oggi più che mai il motto «non vedo l’ora» incarna lo stato d’animo attuale degli appassionati biancoblù, cui la società fa affidamento per riempire domenica prossima tutti i 700 posti a disposizione.

Pallacanestro Cantù da oggi è possibile ritirare i biglietti per la gara contro Pesaro

Pertanto, Pallacanestro Cantù comunica che a partire dalle ore 16:00 di domani, martedì 29 settembre, presso il Basket Point di via Dante 6, a Cantù, sarà possibile ritirare i biglietti per la gara casalinga tra Acqua S.Bernardo e Carpegna Prosciutto Pesaro, in programma al PalaDesio domenica 4 ottobre alle ore 20:45. Il ritiro dei biglietti, a titolo gratuito, sarà concesso esclusivamente ai possessori del coupon “Non Vedo l’Ora”, i quali potranno scegliere il posto dove sedersi nel settore acquistato. Alternativamente, il tifoso potrà inviare una mail a biglietteria@pallacanestrocantu.com, allegando una scansione del coupon e richiedendo il biglietto in digitale. Il documento inviato in PDF sarà valido come titolo d’ingresso.

Il club precisa che, a fronte delle norme anti-covid, il biglietto sarà strettamente nominale e che, al fine di non creare assembramenti, la biglietteria del PalaDesio resterà chiusa. I biglietti resteranno a disposizione dei possessori di coupon sino alla sera di giovedì 1 ottobre. Quelli non ritirati saranno messi in vendita dal club dalla mattina di venerdì 2 ottobre.

Vantaggi coupon

I possessori del coupon “Non Vedo l’Ora” avranno diritto ad accedere gratuitamente al PalaDesio come segue:

-Curva e II Anello possibilità di ritirare biglietti gratuiti per le prime 6 partite di campionato;

-Gradinata I Anello prime 5 partite;

-Tribuna I Anello prime 4 partite;

-Parterre Silver prime 3 partite;

-Parterre Gold prime due partite;

I ridotti (under 16 e over 70) avranno diritto a una partita gratuita in più (escluso il Parterre Gold).

Chiuso il II Anello

Esclusivamente per la gara di domenica 4 ottobre, stante le sole 700 persone ammesse all’interno dell’impianto di gioco, il II Anello del PalaDesio resterà chiuso. I possessori di un coupon in quel settore potranno spostarsi nella Gradinata I Anello, usufruendo di un settore migliore.

Qualora le autorità competenti dovessero deliberare un aumento della capienza consentita all’interno dei palazzetti, sarà premura di Pallacanestro Cantù aprire la biglietteria e informare i suoi sostenitori.

Orari biglietteria Basket Point

Martedì 29 settembre dalle ore 16:00 alle 19:30

Mercoledì 30 settembre dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30

Giovedì 1 ottobre dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30

Venerdì 2 ottobre dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30

Sabato 3 ottobre dalle ore 09:30 alle 12:30 e dalle ore 15:30 alle 19:30.