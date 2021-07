Pallacanestro Cantù debutterà a settembre in Supercoppa di serie A2 contro Treviglio

Pallacanestro Cantù ufficializzate date e formula della manifestazione organizzata da LNP e FIP.

Pallacanestro Cantù il team di coach Sodini poi sfiderà nell'ordine Pallacanestro Piacentina e UCC Piacenza per l'unico posto per le final Eight

Ora è ufficiale la Pallacanestro Cantù esordirà nel 1° turno di Supercoppa Italiana di serie A2 2021/22 probabilmente domenica 12 settmbre contro il Blu Basket Treviglio. Lo ha reso noto la Lega Nazionale Pallacanestro che ha comunicato i gironi e la formula di svolgimento della Supercoppa di Serie A2 2021 Old Wild West, organizzata da LNP in collaborazione con il Settore Agonistico FIP. La squadra canturina di cach marco Sodini è stata inserita nel girone Giallo con Pallacanestro Piacentina, UCC Piacenza e appunto Blu Basket Treviglio. Il secondo turno è in programma pochi giorni dopo mercoledì 15 settembre e vedrà Cantù giocare contro Pallacanestro Piacentina quindi terzo e ultimo match domenica 19 settembre contro UCC Piacenza. Alle fianl eight si qualificheranno le prime classificate dei sette gironi più la società organizzatrice.

I 7 GIRONI 2021/22

Blu - Pallacanestro Biella (C), J Basket Casale Monferrato (D), Urania Milano (A), Basket Torino (B)

Giallo – Pallacanestro Cantù (A), Pallacanestro Piacentina (D), UCC Piacenza (C), Blu Basket Treviglio (B)

Verde – Pallacanestro Mantovana (C), Pallacanestro Orzinuovi (B), APU Udine (D), Scaligera Basket Verona (A)

Rosso – Benedetto XIV Cento (C), Kleb Basket Ferrara (D), Pallacanestro 2.015 Forlì (B), Basket Ravenna (A)

Azzurro – Orlandina Capo d’Orlando (C), San Giobbe Chiusi (D), Pistoia Basket 2000 (B), Pall. Trapani (A)

Bianco – Chieti Basket 1974 (D), Janus Basket Fabriano (C), Pallacanestro Nardò (A), squadra ripescata* (B)

Arancione – Latina Basket (B), Eurobasket Roma (A), Stella Azzurra Roma (D), Scafati Basket (C)

NOTA - La squadra ripescata sarà resa nota dal Settore Agonistico FIP il prossimo 23 luglio (cui dovrà far seguito la ratifica del Consiglio Federale del 29). La prima avente diritto è la Cestistica San Severo.

LE DATE E GLI ABBINAMENTI

Prima giornata: domenica 12 settembre (facoltà per i Club di anticiparla dall’8 in poi)

Squadra A-Squadra B

Squadra C-Squadra D

Seconda giornata: mercoledì 15 settembre

Squadra D-Squadra A

Squadra B-Squadra C

Terza giornata domenica 19 settembre

Squadra A-Squadra C

Squadra B-Squadra D

Il calendario, le date, gli orari e gli impianti di gioco saranno noti una volta resi definitivi dagli accordi tra i Club.

FINAL EIGHT

Si disputa da venerdì 24 a domenica 26 settembre, in sede da definire.

LA FORMULA

Accedono alla Final Eight 2021 le sette squadre vincenti il proprio girone, unitamente alla Società organizzatrice dell’evento, nel caso non fosse già qualificata. In caso di parità, la squadra prima classificata viene determinata applicando i seguenti criteri: 1) quoziente canestri con le squadre pari classificate del proprio girone; 2) quoziente canestri generale del proprio girone; 3) sorteggio.

Nel caso in cui la Società organizzatrice fosse qualificata, l’ottava squadra partecipante alla Final Eight 2021 sarà la miglior seconda classificata nei 7 gironi individuata con i seguenti criteri: 1) quoziente canestri con le squadre prime classificate del proprio girone; 2) quoziente canestri generale del proprio torneo girone, depurato dei risultati della quarta classificata; 3) sorteggio.