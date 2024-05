Pallacanestro Cantù, deliberato l’aumento di capitale sociale

L’assemblea di Pallacanestro Cantù ha deliberato un aumento di capitale sociale. Con questa operazione si è concluso il piano industriale varato nel 2019.

Aumento di capitale sociale, nuovo soggetto giuridico

L’Assemblea di Pallacanestro Cantù ha deliberato un’operazione di Aumento di Capitale Sociale che ha coinvolto, oltre Tutti Insieme Cantù e Cantù Next Spa, il nuovo soggetto giuridico “Cantù Sports Holding”. Cantù Sports Holding è una società composta da una serie di imprenditori e professionisti da tempo vicini a Pallacanestro Cantù che, insieme a persone che si affacciano per la prima volta al mondo del basket, hanno deciso di sostenere il club, anche in virtù delle importanti sfide che attendono Pallacanestro Cantù nel futuro.

Operazione nata da una volontà comune

L’operazione nasce infatti dalla volontà di consolidare e rafforzare la compagine azionaria, in modo che Pallacanestro Cantù sia sempre più solida e organizzata a livello societario, finanziario ed economico. Per raggiungere questo obiettivo si è quindi registrato l’ingresso di Cantù Sports Holding nel capitale sociale, Cantù Next ha rafforzato la propria posizione azionaria (passaggio doveroso vista la centralità della nuova Arena nella programmazione del club bianco-blu) mentre Tutti Insieme Cantù ha mantenuto il proprio decisivo ruolo di rappresentanza e garanzia.

Pallacanestro Cantù, una società moderna

Con quest’ultima operazione si è concluso il piano industriale varato nel 2019 che ha trasformato la Pallacanestro Cantù in una società moderna che si basa su un progetto di sviluppo imprenditoriale trainato dalle eccellenze del territorio. L’intera compagine societaria è ora concentrata sulle importanti sfide sportive che attendono la squadra con l’imminente inizio dei playoff.