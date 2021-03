Pallacanestro Cantù domani Acqua San Bernardo alla corte della Regina AX Milano 

Pallacanestro Cantù si è aperto ieri sera il 23° turno di serie A1 maschile.

Vigilia speciale per la Pallacanestro Cantù. Perchè le vigilie dei derby contro l’Olimpia Milano hanno sempre un sapore speciale. Non sarà da meno la partita di domani il derby numero 172 di una lunga saga, una sfida classica e storica che domani al Forum vedrà alle ore 18 l’Acqua San Bernardo a caccia di un’impresa ospite della regina del campionato l’AX Milano che veleggia anche in Eurolega. Una sfida sulla carta da mission impossible ma che il team dell’ex Piero Bucchi vuole e deve puntare perchè in palio ci sono due punti pesantissimi per la classifica anche dopo il successo di ieri sera messo a segno dalla Fortitudo Bologna contro Reggio Emilia nell’anticipo del 23° turno stagionale. Oggi il turno presenta altre due gare Trento-Brescia e Pesaro Virtus Bologna.

Programma del 23° turno stagionale

Ieri venerdì 19 marzo ore 20.30 Fortitudo Bologna-Reggio Emilia 71-68; Sabato 20 marzo ore 19 Trento-Brescia; ore 20 Pesaro-Virtus Bologna; domenica 21 ore 17 Cremona-Treviso; ore 18 Milano-Cantù; ore 19 Trieste-Venezia; ore 20.45 Brindisi-Sassari. Riposa Varese.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 34; Brindisi 30; Virtus Bologna 28; Sassari 26; Venezia 24; Trieste 22; Treviso 20; Pesaro, Brescia 18; Cremona, Fortitudo Bologna, 16; Reggio Emilia, Trento, Acqua San Bernardo Cantù, Varese 14.