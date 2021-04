Pallacanestro Cantù domani all’assalto di Trento

Pallacanestro Cantù oggi l’anticipo Fortitudo-Pesaro apre il 26° turno stagionale di A1 maschile.

Pallacanestro Cantù sfida non ancora decisiva ma cruciale ancora senza coach Bucchi ma recupera il vice Gandini

Si apre oggi con l’anticipo Fortitudo Bologna-Pesaro un 26° turno stagionale di serie A1 che si annuncia cruciale per la Pallacanestro Cantù. Domani domenica 11 aprile alle ore 19.30 infatti l’Acqua San Bernardo ospita a Desio una sfida non ancora decisiva ma che assume una valenza importante per il suo futuro, contro la Trento dell’ex Lele Molin. L’esperto allenatore vanta un passato anche in biancoblù, vice di coach Andrea Trinchieri tra il 2011 e il 2013: prima di allora altre esperienze di lustro con Benetton Treviso, Virtus Bologna, CSKA Mosca e Real Madrid. Cantù che non ritrova ancora coach Piero Bucchi indisponibile ma recupera l’assistente Marco Gandini e il talento di Frank Gaines la cui assenza si è fatta sentire nelle ultime gare dei biancoblù.

I precedenti

Sono in totale tredici le sfide disputate tra Pallacanestro Cantù e Aquila Basket Trento. Il bilancio è leggermente favorevole ai brianzoli, avanti nel conto delle vittorie con 7 successi, contro i 6 dei trentini. L’ultimo confronto andato in scena a Desio lo ha vinto l’Acqua S.Bernardo, imponendosi con il risultato finale di 78 a 72; MVP del match l’allora rookie americano Kevarrius Hayes, autore di 12 punti e 15 rimbalzi, oggi in forza all’Asvel, formazione francese partecipante alla massima competizione europea per club, l’EuroLega. Ricordiamo che nel match d’andata Trento s’impose in casa il 13 dicembre scorso in voltaa per 74-73.

Cantù-Trento sarà trasmessa in diretta su Eurosport Player e sarà arbitrata dai signori Saverio Lanzarini, Denis Quarta e Martino Galasso.

Programma del 26° turno stagionale

Sabato 10 aprile ore 20 Fortitudo Bologna-Pesaro; domenica 11 ore 12 Treviso-Sassari; ore 17 Reggio Emilia-Varese; ore 18 Venezia-Brescia; ore 19.30 Cantù-Trento; ore 20.30 Virtus Bologna-Trieste; ore 20.45 Brindisi-Milano. Riposa Cremona.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 36; Brindisi, Virtus Bologna 34; Sassari, Venezia 28; Treviso 26; Trieste 22; Pesaro, Brescia, Cremona, Fortitudo Bologna, Trento, Varese 18; Reggio Emilia 16; Acqua San Bernardo Cantù 14.