Pallacanestro Cantù domani con Cremona vincere per riscattarsi 

Pallacanestro Cantù oggi si apre il 22° turno stagionale con due anticipi.

Pallacanestro Cantù il team brianzolo chiamato a una reazione dopo l’ultimo stop e a vendicare il pesante ko dell’andata

Si apre nella serata di oggi sabato 13 marzo il 22° turno stagionale di Aq che vedrà la Pallacanestro Cantù scendere in campo domani in casa. Saranno gli anticipi Reggio Emilia-Trieste e Brindisi-Virtus Bologna ad inaugurare un weekend delicato per l’Acqua San Bernardo che dopo la concente sconfitta in volata subita a Trieste ora cerca riscatto tra le mura amiche di Desio dove domenica alle ore 19 ospiterà la Vanoli Cremona. Tanti motivi per la squadra di coach Piero Bucchi per provare a tornare al successo e conquistare due punti più che mai pesantissimi per la classifica. Non per ultimo provare anche a cancellare la pesante sconfitta subita nel match d’andata giocato a Cremona nel dicembre scorso e perso con un passivo di ben 34 punti per 101-67. Servirà però la versione migliore del team canturino visto che Cremona è data in salute dopo la bella ultima vittoria conquista contro Pesaro.

Programma del 22° turno stagionale

Sabato 13 marzo ore 19 Reggio Emilia-Trieste; ore 20 Brindisi-Virtus Bologna; domenica 14 ore 17 Varese-Pesaro; ore 17.30 Brescia-Milano; ore 18 Sassari-Trento; ore 19 Cantù-Cremona; ore 20.45 Treviso-Fortitudo Bologna. Riposa Venezia

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 32; Virtus Bologna, Brindisi 28; Sassari 26; Venezia 24; Trieste 20; Pesaro, Brescia, Treviso 18; Cremona 16; Reggio Emilia, Trento, Fortitudo Bologna 14; Acqua San Bernardo Cantù, Varese 12.