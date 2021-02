Pallacanestro Cantù domani farà rotta su Venezia

Pallacanestro Cantù oggi si apre il 19° turno di A1 con l’anticipo Fortitudo-Sassari.

Pallacanestro Cantù il team brianzolo reduce dal successo nel derby sfiderà alle 18.30 i campioni d’Italia

Si apre oggi il 19° turno , 4° di ritorno del campionato di serie A1 che vedrà però domani alle 18.30 la Pallacanestro Cantù impegnata sul campo della Reyer Venezia campione d’Italia in carica. Come detto sarà l’anticipo di stasera Fortitudo Bologna-Sassari ad aprire il cartellone mentre l’Acqua San Bernardo olierà giochi e alchimie tattiche di coach Piero Bucchi da poi buttare in campo domani al Palasport Taliercio di Mestre contro la corazzata lagunare. L’ultimo impegno prima di uno stop di circa tre settimane per la sosta tra Final Eight e impegni delle Nazionali. Cantù arriva alla sfida contro i campioni d’Italia reduce dalla bella vittoria con Varese ma anche dall’altra parte della barricata trova una Reyer in salute e gasata da ben cinque successi consecutivi che l’hanno portata al secondo posto a quota 22. Ricordiamo che nel match d’andata giocato a a Desio Venezia s’impose il 18 ottobre scorso per 67-75 il risultato finale.

Programma del 19° turno stagionale

Sabato 6 febbraio 2021 alle 20 Fortitudo Bologna-Sassari; domenica 7 ore 12 Trieste-Brescia; ore 16 Varese-Cremona; ore 17 Trento -Pesaro; ore 18.30 Venezia-Cantù; ore 19 Treviso-Brindisi; ore 20.45 Reggio Emilia-Virtus Bologna. Riposa Milano.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 30; Brindisi, Virtus Bologna, Sassari, Venezia 22; Trieste 18; Pesaro, Treviso 16; Reggio Emilia 14; Trento, Cremona, Brescia, Fortitudo Bologna 12; Acqua San Bernardo Cantù 10; Varese 8.