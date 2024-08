Pallacanestro Cantù: domani la prima amichevole della preseason

La Pallacanestro Cantù domani, sabato 24 agosto 2024, scende in campo per il primo test amichevole in vista della nuova stagione.

La Pallacanestro Cantù sfida la Robur Saronno

Alle 18, l’Acqua S.Bernardo Cantù affronterà il primo test amichevole della preseason: uno scrimmage contro la Robur Saronno, formazione che disputerà il prossimo campionato di Serie B Nazionale. La partita si giocherà al PalaPrealpi di Seveso e sarà ad accesso gratuito per tutti i tifosi biancoblù. Diversamente, il successivo scrimmage con l’Urania Milano, in programma sabato 31 agosto, si svolgerà a porte chiuse.