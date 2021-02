Pallacanestro Cantù domenica azzurra per il canturino Gabriele Procida contro la Macedonia

Pallacanestro Cantù ultima gara di qualificazione per l’Italia maggiore maschile

Pallacanestro Cantù il giovane brianzolo è tra i 12 azzurri che scendono in campo a Perm alle 13,30 in diretta tv

Domenica da spettatrice interessata davanti alla tv per la Pallacanestro Cantù che tifa ancora per il suo Gabriele Procida che nella bolla di Perm è stato ancora convocato per la terza partita e ultima partita di qualificazione agli Europei con la nazionale maggiore italiana. Dopo aver esordito ufficialmente contro l’Estonia pochi giorni fa, ecco che Procida domenica alle ore 13.30 vestirà ancora la casacca azzurra numero 50 per provare a chiudere in bellezza, seppur già qualificata, i suoi impegni di qualificazione all’EuroBasket 2022. Sarà come detto l’ultimo impegno previsto domani a Perm di nuovo contro la Macedonia del Nord (ore 13.00 in Italia, diretta Sky Sport Uno) già battuta il 18 febbraio per 92-84. Fuori dai 12 per rotazione Amedeo Della Valle e Amedeo Tessitori.

I 12 Azzurri per la Macedonia del Nord

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#7 Leonardo Candi (1997, 190, G, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#13 Tommaso Baldasso (1998, 191, P, Fortitudo Lavoropiù Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid – Spagna)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia)

#24 Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#41 Simone Zanotti (1992, 208, A, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

#50 Gabriele Procida (2002, 200, G/A, Acqua S. Bernardo Cantù)

A disposizione

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Buducnost VOLI – Montenegro)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna)

Macedonia del Nord

#0 Bojan Krstevski (1989, 206, A/C, MZT Skopje Aerodrom)

#1 Filip Bakoch (1996, 202, C, MZT Skopje Aerodrom)

#4 Andrej Mitrevski (2003, 190, G, TFT Skopje)

#5 Kristijan Nikolov (1996, 187, P, MZT Skopje Aerodrom)

#7 Nenad Dimitrijevic (1998, 186, G, Joventut Badalona – Spagna)

#8 Vojdan Stojanovski (1987, 194, A, Gravelines – Francia)

#9 Andrej Magdevski (1996, 192, P, MZT Skopje Aerodrom)

#11 Stojan Gjuroski (1991, 203, A, Alicante – Spagna)

#12 Bojan Trajkovski (1988, 207, A/C, Pelister Bitola)

#15 Teodor Simic (2004, 210, C, Barcellona – Spagna)

#19 Damjan Stojanovski (1987, 197, G, MZT Skopje Aerodrom)

#20 Damjan Robev (1997, 194, A, Kumanovo)

#21 Luka Savicevic (2002, 190, P, MZT Skopje Uni Bank)

#24 Jacob Wiley (1994, 202, C, Gran Canaria – Spagna)

#25 Viktor Efremovski (1998, 192, A, Rabotnicki)

All: Aleksandar Todorov

EuroBasket 2022 Qualifiers

Girone B, Perm’ (Russia)

Le gare della terza finestra

18 febbraio

Italia-Macedonia del Nord 92-84

19 febbraio

Italia-Estonia 101-105 dts

Macedonia del Nord-Russia 77-94

21 febbraio

Macedonia del Nord-Italia (13.00 in Italia, diretta Sky Sport Uno)

Russia-Estonia (16.00 in Italia)

22 febbraio

Estonia-Macedonia del Nord (15.00 in Italia)

Classifica Girone B

Italia 9 (4/1)*

Russia 8 (3/2)*

Estonia 6 (2/2)**

Macedonia del Nord 4 (0/4)**