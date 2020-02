Pallacanestro Cantù invita tutti i tifosi a prendere parte all’evento Giganti al Cinema, in programma domenica 23 febbraio al Multisala Cinelandia di Arosio – Brianza, in via Valassina ad Arosio.

Pallacanestro Cantù domenica l’incontro coi tifosi per foto e autografi

Alle 16 di domenica pomeriggio, l’intera squadra biancoblù sarà ospite del Multisala per intrattenersi con tifosi e appassionati. I campioni della Serie A saranno a disposizione dei presenti per foto, autografi e per giocare insieme a bambini e famiglie.

Non perdere l’occasione di andare al cinema con i tuoi idoli!