Pallacanestro Cantù domenica prima trasferta a Pistoia

Cantù

Domenica 10 ottobre, palla a due alle 18, i biancoblù ritroveranno una storica rivale spesso incrociata in Serie A.

Dopo il convincente successo casalingo sull’Orlandina Basket alla prima giornata di campionato (88-73), la S.Bernardo-Cinelandia Park guidata da coach Marco Sodini si appresta ad affrontare la prima trasferta di stagione regolare del Girone Verde, di scena questo weekend al “PalaCarrara”. Domenica 10 ottobre, palla a due alle 18, i biancoblù ritroveranno una storica rivale spesso incrociata in Serie A: il Pistoia Basket 2000. Campo da sempre difficile da espugnare, Pistoia è un ricordo particolarmente dolce per Sodini, toscano di nascita: nel novembre del 2017, quando sedeva sulla panchina di Cantù, l’allenatore riuscì infatti nell’impresa di sfatare un tabù che aveva visto sempre perdere la compagine brianzola nei precedenti confronti in terra toscana. A spezzare quella striscia di 4 sconfitte e 0 vittorie al “PalaCarrara” ci pensò soprattutto Randy Culpepper, autore di 36 punti. A proposito di ex canturini del recente passato, domenica in quel di Pistoia la S.Bernardo-Cinelandia Park ritroverà Jazz Johnson e Nicola Brienza, head coach della Giorgio Tesi Group, con un massiccio trascorso in biancoblù. Il tecnico - che negli anni in Brianza vestì principalmente i panni di assistente, salvo poi intraprendere la carriera di capo allenatore – prese le redini di Cantù nel febbraio del 2019, alla diciottessima giornata, inanellando 9 successi in 13 partite nel girone di ritorno della stagione di LBA 2018-’19. Quanto a Johnson, americano di Portland, lo scorso anno militò in Brianza nella sua esperienza da rookie. In LBA ha collezionato 29 presenze, totalizzando quasi 11 punti e 3 rimbalzi a partita, tirando con il 41% da tre. Al debutto nel campionato di Serie A2 contro JB Monferrato ha chiuso il match con 20 punti e 5 assist, confermandosi un riferimento focale per la sua nuova squadra, dopo averla trascinata alla vittoria in Supercoppa. Reduce, appunto, dall’esaltante successo di Lignano Sabbiadoro, la Giorgio Tesi Group non può che essere inserita nella lista di squadre pretendenti alla promozione; il sodalizio biancorosso è infatti partito molto bene nel precampionato, aggiudicandosi il primo trofeo della stagione nonostante l’assenza di uno dei due giocatori americani in organico.

Pallacanestro Cantù domenica prima trasferta a Pistoia

Biancoblù a Pistoia con il dubbio Lorenzo Bucarelli. L’esterno, infortunatosi nella prima partita del girone di Supercoppa contro Treviglio, ha saltato il confronto con l’Orlandina Basket e molto probabilmente non sarà della partita neppure contro la Giorgio Tesi Group, a causa di un forte trauma contusivo che ha provocato un versamento nelle fasce muscolari del quadricipite. Certa è invece l’assenza del pivot Ilia Boev, ancora alle prese con un’infiammazione acuta all’appendice; al suo posto il veterano Marco Cusin, che domenica scorsa ha fatto il suo debutto con la maglia canturina dopo averla precedentemente indossata nel biennio 2012-2014.

A due giorni da Pistoia-Cantù, coach Marco Sodini e la guardia-ala Giovanni Severini hanno presentato il prossimo impegno ufficiale dei canturini: Sodini: "Ogni partita di questo campionato deve essere per noi uno step di crescita. Pistoia si è dimostrata la squadra più in forma della prima parte di stagione e con merito ha vinto la Supercoppa. Inoltre, ha giocato un’ottima partita all’esordio, chiudendo la gara subito nei primi 30’. Quanto a noi, prima di tutto abbiamo bisogno di renderci conto che per competere su alti livelli, nel nostro campionato è necessario vincere le partite in trasferta. Così come è necessario essere estremamente competitivi con quelle che sono le “contender” per la vittoria del campionato e, pensando già in ottica playoff, Pistoia è certamente una di queste squadre. Il nostro obiettivo è alzare il livello di intensità e protrarlo nel tempo, molto più di quanto non siamo stati capaci di farlo nel match contro Capo d’Orlando, in cui abbiamo avuto due buoni quarti e altri due invece con un’intensità e un’attenzione inferiore a quella a cui aspiriamo. L’obiettivo è quindi estendere la qualità del nostro gioco e la nostra fisicità difensiva e offensiva, cercando di essere competitivi per più tempo nel corso della gara. Oltre a questo, dovremo cercare di fermare le bocche da fuoco di un’avversaria che ha in Jazz Johnson, ma anche in giocatori come Lorenzo Saccaggi, Joonas Riismaa e il ritrovato Daniele Magro, i suoi grandi punti di forza. Servirà, dunque, la nostra massima determinazione per compiere quel piccolo passo in avanti che poi, in futuro, tanto piccolo non sarà".

Spazio anche alle parole di Severini: "La gara con Pistoia è per noi molto importante perché vogliamo trovare continuità dopo l’esordio vincente in casa contro l’Orlandina. Tuttavia, sappiamo che non sarà una trasferta facile; da sempre Pistoia è un campo molto complicato dove andare a giocare. Quanto agli aspetti tecnici, loro sono un gruppo costruito davvero bene e l’hanno dimostrato vincendo la Supercoppa: hanno un buon livello di fisicità e, ovviamente, sono una squadra in fiducia. Dobbiamo quindi continuare a lavorare bene come stiamo facendo in questa settimana, così da farci trovare pronti alla partita che ci aspetta domenica sera. Il nostro focus, come ha sottolineato Sodini, deve essere sulla continuità: dovremo cercare di essere continui nell’arco dell’intera partita, cercando di migliorare quello che, in parte, abbiamo già fatto vedere nel match con Capo d’Orlando".

Gli avversari

È un roster profondo, giovane e ricco di talento quello di Pistoia, a cui non manca anche una buona dose di esperienza. Partendo dal ruolo di playmaker, i principali riferimenti sono capitan Gianluca Della Rosa e Lorenzo Saccaggi; i due, quantomeno sulla carta, dovrebbero dividersi equamente il minutaggio in quello spot. Della Rosa, 25 anni, nato e cresciuto a Pistoia, è il beniamino indiscusso del caloroso pubblico toscano. Dopo essersi formato nelle giovanili biancorosse e aver iniziato una serie di prestiti in giro per l’Italia, oltre a un biennio a Rieti, il regista è ormai da cinque stagioni consecutive nell’organico pistoiese. Anche Saccaggi, 29 anni, ha un legame molto forte con la piazza, avendo anche lui mosso i primi passi nel team; è alla seconda stagione consecutiva a Pistoia dopo due ottimi bienni a Siena e Biella. La guardia titolare sarà invece il già citato Jazz Johnson, fresco del titolo di MVP della Supercoppa, in cui, nelle 6 partite disputate, ha fatto registrare 19.7 punti e 2.5 assist di media; addirittura 29 i suoi punti segnati in finale contro Treviglio. Nel “tre” e nel “quattro”, invece, è prevedibile che nel corso della stagione si possano scambiare più volte le posizioni Carl Wheatle e Daniel Utomi, che spiccano sicuramente per versatilità e fisicità. Wheatle, 23enne nativo di Londra, vanta una massiccia esperienza in A2; alla terza stagione con i colori di Pistoia, da diversi anni è membro fisso della Nazionale britannica. Anche Utomi, texano di Houston, è nel giro delle nazionali: questa estate ha giocato gli AfroBasket con la maglia della Nigeria. Ultimo tassello del mercato della Giorgio Tesi Group, Utomi è uscito nel 2020 da un college importante come USC, ben figurando con i Trojans. Nel suo primo anno in Europa si è diviso tra Finlandia e Francia: nel secondo campionato francese ha fatto registrare 12.1 punti con il 42.5% da tre, percentuale figlia di un’ottima mano da oltre l’arco, peculiarità che senz’altro arricchisce il bagaglio tecnico dell’americano naturalizzato nigeriano. Il pivot titolare è il veterano Daniele Magro, 34 anni, 208 centimetri per 112 chili e con una lunga militanza in Serie A. Dalla panchina lo sostituisce il giovane Angelo Del Chiaro, classe 2001 che, per tipologie tecniche e fisiche, può garantire a coach Brienza un quintetto comunque fisico, sulla falsariga di quello con Magro in campo. Nel reparto lunghi compare anche il profilo di Milos Divac, ala forte montenegrina di formazione italiana, 23 anni. Giunto per la prima volta in Italia nel 2013 proprio a Pistoia, dove ha giocato per l’Academy biancorossa, questa estate ha fatto ritorno alla base dopo essersi fatto le ossa in Serie B. Tornando agli esterni, infine, allungano le rotazioni di coach Brienza l’ala estone Riismaa Joonas e l’ex biancoblù Simone Caglio: il primo è uno swingman (guardia-ala) piuttosto fisico; mentre Caglio, cresciuto nel vivaio canturino, ha debuttato lo scorso anno in LBA proprio con la canotta di Cantù.