Pallacanestro Cantù domenica sfida la Virtus Bologna

Pallacanestro Cantù decisi gli orari del 1° turno del girone di ritorno di serie A.

Pallacanestro Cantù la grande classica tra brianzoli e le V Nere di Marco Belinelli a Desio e in diretta televisiva

La Pallacanestro Cantù sta preparando l’inizio di girone di ritorno che la vedrà ospitare domenica 17 gennaio a Desio la quarta forza del girone l’ambiziosa Virtus Segafredo Bologna. La Lega ha ufficilizzato nella giornata di ieri gli orari di questo primo turno di ritorno e ha stabilito che la gara dell’Acqua San Bernardo contro le V nere di Milos Teodosic e del neo arrivato Marco Belinelli si giocherà alle ore 17 con diretta televisiva su Eurosport2. Una sfda che promette spettacolo visto il tanto talento in campo e che già all’andata aveva regalato belle emozioni: il 27 settembre scorso alla Segafredo Arena si impose Bologna per 84-65 contro il team brianzolo di coach Cesare Pancotto che domenica prossima però avrà un Gaines in più nel motore.

Programma del 16° turno, primo di ritorno

Domenica 17 gennaio 2021 ore 12 Milano-Reggio Emilia, Ore 15 Cremona-Trieste; ore 17 Cantù-Virtus Bologna; ore 17.15 Brindisi-Venezia; ore 18.15 Brescia-Varese; ore 19 Sassari-Pesaro; ore 20.45 Trento-Treviso. Riposa Fortitudo Bologna

Classifica aggiornata serie A1

Milano 24; Brindisi 20; Virtus Bologna, Sassari 18; Venezia 16; Pesaro 14; Trento, Reggio Emilia, Treviso, Cremona, Trieste 12; Brescia, Fortitudo Bologna 10; Cantù 8; Varese 6.

Final eight di Coppa Italia

Al momento sono sette le squadre già qualificate alla Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia in programma al Mediolanum Forum dall’11 al 14 di febbraio con ben 6 piazzamenti già stabiliti: 1° A|X Armani Exchange Milano, 2° Happy Casa Brindisi Brindisi, 3° Banco di Sardegna Sassari, 4° Virtus Segafredo Bologna, 5° Umana Reyer Venezia, 6° Carpegna Prosciutto Pesaro. Resta stailire la settima e ottava piazza conTrieste già qualificata mentre Cremoan e Reggio Emilia inlizza per l’ultimo posto utile. Il nome della ottava squadra qualificata è legata all’esito del recupero tra Vanoli Cremona e A|X Armani Exchange Milano in programma martedì 19 gennaio edel recuepro tra Varese e Trieste.