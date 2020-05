Pallacanestro Cantù due i coach nella top ten da leggenda Bianchini e Recalcati

Pallacanestro Cantù tanti i rappresentanti brianzoli nella lista della LBA Legends.

Pallacanestro Cantù tra i giocatori anche 5 canturini Marzorati, Recalcati, Riva, Basile e Marconato

In occasione dei suoi primi 50 anni la Legabasket ha eletto i 50 migliori giocatori del cinquantennio 1970-2020 divisi per ruolo oltre ai 10 migliori allenatori ed è folta la rappresentanza della Pallacanestro Cantù. Tra i giocatori non mancano le bandiere canturine: tra i play ovviamente il “Pierlo” Pierluigi Marzorati, tra le guardie Carlo Recalcati e Antonello Riva, oltre a Gianluca Basile, mentre tra i centri anche Denis Marconato. Due invece i tecnici brianzoli inseriti nella top ten degli allenatori leggendari quali Carlo Recalcati e Valerio Bianchini.

Ecco la lista completa delle LBA Legends

PLAYMAKER: Roberto Brunamonti, Carlo Caglieris Carlo, Mike D’Antoni, Aleksandar Djordjevic, Ferdinando Gentile, Pier Luigi Marzorati, Aldo Ossola, Gianmarco Pozzecco, Antoine Rigaudeau, Larry Wright.

GUARDIE: Gianluca Basile Gianluca, Marco Belinelli Marco, Dejan Bodiroga, Vincenzo Esposito, Emanuel Ginobili, Carlton Myers, Manuel Raga, Carlo Recalcati, Michael Ray Richardson, Antonello Riva.

ALI PICCOLE: Marco Bonamico, Joe Bryant, Predrag Danilović, Luigi Datome, Danilo Gallinari, Andrea Meneghin, Mike Mitchell, Robert Morse, Riccardo Pittis, Romeo Sacchetti.

ALI GRANDI: Drazen Dalipagić, Darren Daye, Gregor Fučka, Giacomo Galanda, Toni Kukoč, Walter Magnifico, Bob Mc Adoo, Oscar Schmidt, Dino Radja, Renato Villalta.

CENTRI: Joe Barry Carroll, Kresimir Ćosić, Ario Costa, Darryl Dawkins, Chuck Jura, Denis Marconato, Dino Meneghin, Radoslav Nesterovič, Zeliko Rebrača, Gary Schull.

COACH: Valerio Bianchini, Alberto Bucci, Alessandro Gamba, Ettore Messina, Aza Nikolić, Dan Peterson, Carlo Recalcati, Cesare Rubini, Sergio Scariolo, Bogdan Tanjević.