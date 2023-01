Pallacanestro Cantù e Como 1907 una al fianco dell’altra con una promozione reciproca per la seconda parte della stagione. Tutti i tifosi in possesso dell’abbonamento stagionale, a partire da oggi, domenica 8 gennaio, avranno la possibilità di usufruire di uno sconto del 15% sui biglietti per le gare casalinghe della Pallacanestro Cantù e viceversa.

Pallacanestro Cantù e Como 1907 uniscono i propri tifosi

La promozione è valida in tutti i settori ed è usufruibile sia online sul circuito Vivaticket sia nei punti vendita autorizzati; basterà inserire in fase di acquisto il Codice Accesso presente sul proprio abbonamento o comunicarlo al rivenditore, ogni abbonato può acquistare un solo biglietto scontato.

La promozione si applica solo sugli abbonamenti validi per l’intera stagione 2022/2023, sono esclusi i mini-abbonamenti e l’abbonamento limitato al girone di ritorno, l’offerta è valida solo sui biglietti a prezzo intero.

La collaborazione vuole esprimere la passione per lo sport e il senso di appartenenza, attraverso il legame tra due delle maggiori realtà sportive del nostro territorio.