Pallacanestro Cantù è crisi nera: sconfitta anche con Cento

La Sella Cento riesce a far valere il fattore campo e trova il successo casalingo su un’Acqua S.Bernardo Cantù che non ritrova la via della vittoria. Brutta partita quella di ieri, domenica 9 febbraio 2025, per i canturini.

Pallacanestro Cantù è crisi nera: la cronaca

Senza Basile, out per un problema alla spalla, è capitan Baldi Rossi a partire in quintetto e a sbloccare la gara. Cento risponde affidandosi al tiro dalla lunga distanza. Il quarto prosegue sulla linea dell’equilibrio, con Hogue che prova a fare la voce grossa nel pitturato, ma i padroni di casa continuano a colpire a ripetizione da dietro l’arco. Nel finale Cento allunga grazie ai canestri di Delfino fino al 25-18. McGee e Moraschini riportano l’Acqua S.Bernardo a un solo possesso di distanza e Baldi Rossi pareggia in contropiede. Cento però reagisce e grazie a Devoe si rimette al comando. Il canestro di Davis manda le squadre negli spogliatoi con Cento avanti 44-36.

De Nicolao apre la ripresa con una tripla. L’Acqua S.Bernardo prende fiducia e torna a -3, ma Devoe sblocca Cento e interrompe il parziale di Cantù. Le due squadre faticano a trovare la via del canestro e allora lentamente la Sella riprende il vantaggio. La magia di Tanfoglio vale il 58-50 con cui si chiude la terza frazione. Alessandrini segna il canestro che vale il primo vantaggio in doppia cifra della sfida. Valentini segna una tripla importante e tiene viva Cantù. L’Acqua S.Bernardo prova a ridurre il divario, ma Benvenuti tiene la Sella al sicuro. Moraschini permette a Cantù di riprendere ritmo e Piccoli segna la tripla che vale il -2 a poco più di 2 minuti dalla sirena. Davis segna 4 punti consecutivi e indirizza il finale, consegnando la vittoria a Cento.

Il tabellino Sella Cento-Acqua S. Bernardo Cantù 77-72

Acqua S.Bernardo Cantù: Valentini 5, Baldi Rossi 6, Moraschini 13, De Nicolao 11, Piccoli 6, Hogue 19, Beltrami N.E., Riismaa 2, McGee 6, Possamai N.E., Okeke 4.

Sella Cento: Devoe 15, Tamani, Ramponi N.E., Tanfoglio 2, Alessandrini 8, Berdini 5, Delfino 6, Moretti N.E., Graziani 3, Davis 23, Benvenuti 9, Nobile 6.

Arbitri: Giovannetti, Marzulli, Di Martino.

Il vice di Brienza: "Gli aspetti tecnici sono solo una parte del problema"

Il commento in conferenza stampa di coach Michele Carrea, viceallenatore dell’Acqua S.Bernardo, dopo la sfida tra Cantù e la Sella Cento.