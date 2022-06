Pallacanestro Cantù e Francesco Stefanelli ancora insieme per altre due stagioni sportive. La guardia toscana ha siglato un rinnovo biennale, scegliendo così di sposare il progetto biancoblù almeno fino al 2024.

Nato il 21 gennaio 1995 a San Miniato, in provincia di Pisa, Stefanelli ha chiuso il suo primo anno in Brianza totalizzando 10.3 punti di media tra campionato e playoff. Nello specifico, in 25 incontri del Girone Verde di A2, Stefanelli ha fatto registrare 11 punti a partita in poco meno di 20’ di impiego, passando, poi, ai quasi 14 di media nel corso della fase a orologio; 8.3 punti, invece, nei playoff. Nel mese di maggio è stato premiato da LNP come miglior giocatore dei quarti di finale del Tabellone Argento.