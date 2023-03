La Pallacanestro Cantù firma una partnership con il Master Comunicare lo Sport dell'Università Cattolica: un programma che prevede uno scambio formativo e di collaborazione per la formazione di futuri professionisti della comunicazione sportiva, con la possibilità per gli studenti del Master di svolgere uno stage curriculare di tre mesi presso la società.

Pallacanestro Cantù e l'Università Cattolica insieme per formare comunicatori sportivi

Si è conclusa la scorsa domenica con la sfida casalinga contro la Reale Mutua Torino la prima settimana di partnership tra l'Acqua S. Bernardo Pallacanestro Cantù e il Master Comunicare lo Sport dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Le studentesse e gli studenti del Master hanno assistito alla gara vinta dai biancoblù contro i piemontesi, vedendo da vicino come opera l'Ufficio Comunicazione di un Club di Serie A2 e partecipando alla conferenza stampa degli allenatori Meo Sacchetti e Franco Ciani. Nei giorni precedenti, invece, il responsabile comunicazione della Pallacanestro Cantù, Riccardo Berti, e l'addetto ai social, Samuele Nava, hanno tenuto una lezione di circa tre ore in aula alla Cattolica, illustrando la case history del Club biancoblù.

Obiettivo: dare vita a uno scambio di idee ed esperienze con la faculty e gli studenti dell’ateneo milanese su temi legati alla comunicazione print e digital, al giornalismo sportivo e alla CSR. Il Master Comunicare lo Sport è diretto dalla professoressa Paola Abbiezzi, Docente di Storia della Radio e della Televisione e di Giornalismo Radiotelevisivo.

A completamento della parte formativa in aula l’Università Cattolica fornirà a fine corso un elenco di studentesse e studenti del Master, da cui Pallacanestro Cantù potrà scegliere un profilo idoneo per l'attivazione di uno stage curriculare di tre mesi in società.

Pallacanestro Cantù è la prima squadra di basket ad aver siglato una partnership con il Master Comunicare lo Sport, che negli anni ha collaborato e continua a collaborare con realtà del calibro di: Ac Milan, FC Internazionale, CONI, DAZN, Dmtc, Eurosport, FIP, Hellas Verona, Lega Calcio Serie B, Lega Pro, Mantova 1911, AC Trento, Pro Sesto, Sport e Salute, Vibram, Rcs Sport Events, Redbull Italia, Spezia Calcio e Sky Calciomercato l’Originale, solo per citarne alcuni.