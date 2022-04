Pallacanestro Cantù e Mancuso più lanciano “Happy Match”

€ 5,00 bibita + hot dog

€ 7,00 birra + hot dog

€ 7,00 due birre

Tali sconti saranno validi esclusivamente nel pre-partita, fino alle ore 18:00. Inoltre, tra coloro i quali utilizzeranno l’app “QRSport” per ordinare al proprio posto, verrà scelto un tifoso per prendere parte a un contest in campo. Realizzando una tripla, il fortunato potrà vincere un gadget di Pallacanestro Cantù.