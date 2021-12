Pallacanestro Cantù e Marco Cusin insieme fino alla fine della stagione

La Pallacanestro Cantù oggi, giovedì 2 dicembre 2021, ha comunicato il prolungamento di contratto, fino alla fine della stagione sportiva corrente, di Marco Cusin, che continuerà così a far parte dell’organico della S.Bernardo-Cinelandia Park fino al termine dell’annata 2021-2022.

"Sono estremamente felice ed entusiasta – ha commentato Cusin – di poter continuare la stagione con questi colori. Ringrazio la società, lo staff e tutto il Consiglio di Amministrazione del club per la fiducia. Non posso, però, non estendere i ringraziamenti ai miei compagni di squadra perché la mia permanenza è anche merito loro e del lavoro che insieme stiamo portando avanti".