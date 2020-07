Una convenzione per l’utilizzo del PalaDesio con la società Pallacanestro Cantù destinata agli incontri del Campionato Italiano di serie A per il biennio sportivo 2020/2022. È l’accordo che il Comune di Desio, in qualità di proprietario della struttura, si appresta a firmare per l’utilizzo dell’impianto sportivo di via Largo Atleti Azzurri d’Italia/angolo via Agnesi con la società comasca.

Pallacanestro Cantù e PalaDesio ancora insieme

La convenzione con Pallacanestro Cantù è parte di un accordo più ampio, in quanto, a fronte di una situazione debitoria nei confronti del Comune per l’utilizzo della struttura (risalente alla vecchia gestione), il club si impegna a sostenere le spese per un intervento di riqualificazione dell’impianto di illuminazione di valore equivalente, che migliorerà l’efficienza e la qualità delle luci, prevedendo la sostituzione delle lampade attuali con luci a led con un conseguente risparmio energetico significativo e importante, oltre a una illuminazione ottimale per gli eventi.

È stata poi stabilita una tariffa forfettaria per partita che la società dovrà versare al Comune, comprensiva della possibilità di utilizzo dell’impianto e dell’assistenza da parte del personale comunale impiegato per la sicurezza e per la fluidità della circolazione. Sono state anche deliberate particolari tariffe agevolate legate al contenimento di pubblico che le eventuali norme anti-covid produrranno.

E’ il secondo palazzetto dello sport più capiente in Lombardia

“Il nostro PalaDesio è da parecchio tempo un impianto capace di accogliere competizioni sportive importanti a livello nazionale e internazionale – commenta il Sindaco Roberto Corti. L’Amministrazione comunale negli scorsi anni ha investito sulla struttura, ottenendo l’autorizzazione per lo svolgimento di competizioni sportive (e non) fino alla capienza massima di 6500 posti a sedere, che lo rende il secondo palazzetto dello sport più capiente in Lombardia. Il nostro obiettivo nei prossimi mesi permane quello di individuare un gestore dell’impianto, che lo possa ulteriormente valorizzare ma, nel frattempo, continuiamo a favorire il suo utilizzo sia per lo sport locale, sia per quello nazionale. L’accordo con Pallacanestro Cantù si inserisce in questa strategia”. Tariffe agevolate

“È nostra intenzione continuare a garantire al Comune forme di collaborazione per iniziative di elevato livello agonistico – spiega l’Assessore allo Sport Giorgio Gerosa – anche definendo delle tariffe agevolate in caso di utilizzo dell’impianto a porte chiuse o con capienza limitata, dovuto all’eventuale emergenza sanitaria e attenendoci a tutte le disposizioni normative. Con l’intervento di illuminazione l’impianto diventerà ancora più prestigioso, tant’è che la struttura sarà omologata anche per le riprese televisive a livello internazionale”.

Il commento dell’Ad della Pallacanestro Cantù