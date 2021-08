Oggi, giovedì 12 agosto 2021, è stato svelato il calendario completo della prossima Serie A2 che, dopo la retrocessione, vedrà protagonista anche la Pallacanestro Cantù.

Pallacanestro Cantù ecco il calendario completo di Serie A2

Come già anticipato ieri, la squadra di coach Marco Sodini debutterà contro l'Orlandina Basket in casa il 3 ottobre. La prima trasferta invece sarà la settimana successiva, a Pistoia. Seguirà la sfida con Basket Torino il 17 ottobre in casa, poi in trasferta quella con Jb Monferrato. A chiudere il primo mese di gare, il 31 ottobre al PalaDesio arriverà la Pallacanestro Mantovana.

Di seguito l'elenco di tutte le partite dei canturini